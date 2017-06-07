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Номер извещения
31705143992
Уникальный номер закупки
198/2017, 200/2017, 199/2017
Наименование закупки
Лот № 1 - Поставка инструмента для резки, сверления и обработки материалов, Лот № 2 - Поставка слесарного инструмента и инвентаря, Лот № 3 – Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 05:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Ключевые слова:
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Поставка инструментов для резки, сверления и обработки материалов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143992Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов для резки, сверления и обработки материалов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143992Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов для резки, сверления и обработки материалов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 17:0004.08.2017 17:0004.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143992Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для резки, сверления и обработки материалов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.08.201704.08.2017 17:0004.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143992Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для резки, сверления и обработки материалов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов для резки, сверления и обработки материалов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
673 147,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
25.73.40
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка слесарных инструментов и инвентаря в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143992Дата и время окончания срока приема заявок Поставка слесарных инструментов и инвентаря в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143992Дата и время вскрытия заявок Поставка слесарных инструментов и инвентаря в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 17:0004.08.2017 17:0004.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143992Подведение итогов не позднее Поставка слесарных инструментов и инвентаря в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.08.201704.08.2017 17:0004.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143992Подведение итогов не позднее Поставка слесарных инструментов и инвентаря в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка слесарных инструментов и инвентаря в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
705 125,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
25.73.30
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143992Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал" 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143992Дата и время вскрытия заявок Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал" 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 17:0004.08.2017 17:0004.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143992Подведение итогов не позднее Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал" 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.08.201704.08.2017 17:0004.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143992Подведение итогов не позднее Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал" 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 096 503,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
28.24.1
28.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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