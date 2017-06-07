Лот № 1 - Поставка инструмента для резки, сверления и обработки материалов, Лот № 2 - Поставка слесарного инструмента и инвентаря, Лот № 3 – Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705143992 Уникальный номер закупки 198/2017, 200/2017, 199/2017 Номер закупки Наименование закупки Лот № 1 - Поставка инструмента для резки, сверления и обработки материалов, Лот № 2 - Поставка слесарного инструмента и инвентаря, Лот № 3 – Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в течение июня-декабря 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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