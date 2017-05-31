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Номер извещения
ГП705954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка манометров гипербарических морского исполнения ООО "МРТС ЗАПАД"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18
Почтовый адрес
236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18
Контактный телефон
+7 818 229-56-50 доб. 309
Факс
+7 818 229-56-50
Адрес электронной почты
innamrts@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Погодина Инна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка манометров гипербарических морского исполнения ООО "МРТС ЗАПАД"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка манометров гипербарических морского исполнения ООО "МРТС ЗАПАД"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
место поставки - г.Калининград, Ватутина,18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС ЗАПАД
Все закупки и тендеры МРТС ЗАПАД
Адрес местонахождения
236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18
29.13
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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