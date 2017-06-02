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Номер извещения
ГП705955
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12
Почтовый адрес
309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12
Контактный телефон
+7 47244 6-80-31
Факс
+7 47244 6-80-45
Адрес электронной почты
inutina@yakrydnik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Инютина Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Яковлевский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1347 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО "Металл-групп", по адресу: Белгородская обл., Яковлевский район, п. Яковлево, ул. Южная 12.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕТАЛЛ-ГРУПП
Все закупки и тендеры МЕТАЛЛ-ГРУПП
Адрес местонахождения
309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12
14.12.30.190
07.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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