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    Главная / Торги / Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.

    Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705955Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.Яковлевский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705955

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая спецификация на пошивную спецодежду

    Заявка на спецодежду январь-июнь 2017г.

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ-ГРУПП
    Все закупки и тендеры МЕТАЛЛ-ГРУПП

    Юридический адрес

    309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12

    Почтовый адрес

    309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12

    Контактный телефон

    +7 47244 6-80-31

    Факс

    +7 47244 6-80-45

    Адрес электронной почты

    inutina@yakrydnik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Инютина Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Яковлевский район

    Закупки и тендеры Руды железные

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705955Подведение итогов не позднее Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.Яковлевский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение спецодежды для нужд ООО "Металл-групп" по заявке январь-июнь 2017г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1347 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Металл-групп", по адресу: Белгородская обл., Яковлевский район, п. Яковлево, ул. Южная 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течении 10 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕТАЛЛ-ГРУПП
    Все закупки и тендеры МЕТАЛЛ-ГРУПП

    Адрес местонахождения

    309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    07.10.1

    Добыча железных руд подземным способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат женский разм 52-54 рост 158-164"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Тапочки (сабо) разм 40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Тапочки (сабо) разм 39"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Тапочки (сабо) разм 38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Тапочки (сабо) разм 37"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Тапочки (сабо) разм 36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Сапоги резиновые ШАХТЕР разм 46"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Сапоги резиновые ШАХТЕР разм 45"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Сапоги резиновые ШАХТЕР разм 44"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Сапоги резиновые ШАХТЕР разм 43"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Сапоги резиновые ШАХТЕР разм 42"

    Кол-во: 13

    "Позиция 12"

    "Сапоги резиновые ШАХТЕР разм 41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Сапоги резиновые ШАХТЕР разм 40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Сапоги резиновые разм 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Сапоги резиновые разм 43"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Сапоги резиновые разм 39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Сапоги резиновые разм 36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сапоги кирзовые разм 46"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Сапоги кирзовые разм 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Сапоги кирзовые разм 44"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Сапоги кирзовые разм 43"

    Кол-во: 9

    "Позиция 22"

    "Сапоги кирзовые разм 42"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Сапоги кирзовые разм 41"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Сапоги кирзовые разм 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Сапоги войлочные разм 40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Сапоги войлочные разм 39"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Сапоги войлочные разм 38"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Сапоги войлочные разм 37"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Сапоги войлочные разм 36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Респиратор Ф-62"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Респиратор полумаска 6200 (6300)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 32"

    "Портянки суконные 70х45"

    Кол-во: 128

    "Позиция 33"

    "Подшлемник тр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Подшлемник ват"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Плащ влагозащищенный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Патрон от орган. паров"

    Кол-во: 46

    "Позиция 37"

    "Очки защитные"

    Кол-во: 138

    "Позиция 38"

    "Очки газосварщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Куртка утепленная ЭРЕБУС разм 56-58 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Куртка утепленная ЭРЕБУС разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Куртка утепленная ЭРЕБУС разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Куртка утепленная ЭРЕБУС разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Куртка утепленная ЭРЕБУС разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Куртка утепленная ЭРЕБУС разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Куртка утепленная ЭРЕБУС разм 44-46 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Куртка утепленная УРАЛ муж разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Куртка утепленная УРАЛ муж разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Куртка утепленная УРАЛ муж разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Куртка утепленная УРАЛ муж разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Куртка утепленная УРАЛ жен разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Куртка утепленная УРАЛ жен разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Куртка ватная разм 60-62 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Куртка ватная разм 56-58 рост 192-194"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Куртка ватная разм 56-58 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Куртка ватная разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Куртка ватная разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 38

    "Позиция 57"

    "Куртка ватная разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 17

    "Позиция 58"

    "Куртка ватная разм 52-54 рост 158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Куртка ватная разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 9

    "Позиция 60"

    "Куртка ватная разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 16

    "Позиция 61"

    "Куртка ватная разм 48-50 рост 158-164"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 60-62 рост 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Костюм Шахтер-стандарт с СОП р. 56-58 рост 192-194"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 56-58 рост 182-188"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 19

    "Позиция 68"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 48-50 рост 192-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 25

    "Позиция 71"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 44-46 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Костюм Шахтер-Стандарт с СОП р. 44-46 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Костюм шахтер с СОП 250 разм 68-70 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Костюм шахтер с СОП 250 разм 64-66 рост 192-194"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Костюм шахтер с СОП 250 разм 64-66 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Костюм шахтер С СОП 250 разм 60-62 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Костюм шахтер С СОП 250 разм 60-62 рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Костюм шахтер С СОП 250 разм 56-58 рост 192-194"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Костюм шахтер С СОП 250 разм 56-58 рост 182-188"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Костюм шахтер С СОП 250 разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Костюм шахтер С СОП 250 разм 56-58 рост 158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Костюм шахтер С СОП 250 разм 52-54 рост 192-194"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Костюм Шахтер С СОП 250 разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 26

    "Позиция 84"

    "Костюм Шахтер С СОП 250 разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 21

    "Позиция 85"

    "Костюм Шахтер С СОП 250 разм 52-54 рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Костюм Шахтер с СОП 250 разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Костюм Шахтер с СОП 250 разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 24

    "Позиция 88"

    "Костюм Шахтер с СОП 250 разм 48-50 рост 158-164"

    Кол-во: 11

    "Позиция 89"

    "Костюм Шахтер с СОП 250 разм 44-46 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Костюм Шахтер с СОП 250 разм 44-46 рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Костюм Шахтер с СОП 250 разм 44-46 рост 158-164"

    Кол-во: 9

    "Позиция 92"

    "Костюм Шахтер с СОП 210 разм 56-58 рост 192-194"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Костюм Шахтер с СОП 210 разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Костюм Шахтер с СОП 210 разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Костюм Шахтер с СОП 210 разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Костюм Шахтер с СОП 210 разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Костюм утепленный с полуком разм 60-62 рост192-194"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Костюм утепленный с полуком разм 60-62 рост170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Костюм утепленный с полуком разм 56-58 рост182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Костюм утепленный с полуком разм 56-58 рост170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Костюм утепленный с полуком разм 52-54 рост170-176"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Костюм утепленный с полуком разм 48-50 рост170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Костюм утепленный с полуком разм 44-46 рост182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Костюм утепленный с полуком разм 44-46 рост170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Костюм универсальный разм 52-54 рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Костюм суконный разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Костюм сварщика разм 56-58 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Костюм сварщика разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Костюм сварщика разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Костюм сварщика разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Костюм сварщика разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Костюм прорезиненный разм 60-62 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Костюм прорезиненный разм 60-62 рост 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Костюм прорезиненный разм 56-58 рост 182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Костюм прорезиненный разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Костюм прорезиненный разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Костюм прорезиненный разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Костюм прорезиненный разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Костюм прорезиненный разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Костюм медиц. разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Каска шахтер (оранжевая)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 122"

    "Каска шахтер (белая)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 123"

    "Каска строительная (оранжевая)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 124"

    "Каска строительная (белая)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Жилет сигнальный разм 60-62 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Жилет сигнальный разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Жилет сигнальный разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Жилет сигнальный разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 7

    "Позиция 129"

    "Жилет сигнальный разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Держатель предфильтра"

    Кол-во: 48

    "Позиция 131"

    "Валенки обрезиненные разм 31"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Валенки обрезиненные разм 29"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Валенки обрезиненные разм 28"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Ботинки кожаные утепленные разм 44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Ботинки кожаные утепленные разм 43"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Ботинки кожаные утепленные разм 39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Ботинки кожаные разм 47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Ботинки кожаные разм 46"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Ботинки кожаные разм 45"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Ботинки кожаные разм 44"

    Кол-во: 12

    "Позиция 141"

    "Ботинки кожаные разм 43"

    Кол-во: 27

    "Позиция 142"

    "Ботинки кожаные разм 42"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Ботинки кожаные разм 41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Ботинки кожаные разм 40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 145"

    "Ботинки кожаные разм 39"

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Ботинки кожаные разм 38"

    Кол-во: 17

    "Позиция 147"

    "Ботинки кожаные разм 37"

    Кол-во: 9

    "Позиция 148"

    "Ботинки кожаные разм 36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Белье нательное х/б утеп разм 60-62 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Белье нательное х/б утеп разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Белье нательное х/б утеп разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 5

    "Позиция 152"

    "Белье нательное х/б утеп разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Белье нательное х/б утеп разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Белье нательное х/б утеп разм 44-46 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Белье нательное х/б утеп разм 44-46 рост 158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Белье нательное х/б разм 60-62 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Белье нательное х/б разм 60-62 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Белье нательное х/б разм 56-58 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Белье нательное х/б разм 56-58 рост 170-176"

    Кол-во: 11

    "Позиция 160"

    "Белье нательное х/б разм 52-54 рост 192-194"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Белье нательное х/б разм 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 19

    "Позиция 162"

    "Белье нательное х/б разм 52-54 рост 170-176"

    Кол-во: 23

    "Позиция 163"

    "Белье нательное х/б разм 52-54 рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Костюм прорезиненный разм 44-46 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Белье нательное х/б разм 48-50 рост 192-194"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Белье нательное х/б разм 48-50 рост 182-188"

    Кол-во: 11

    "Позиция 167"

    "Белье нательное х/б разм 48-50 рост 170-176"

    Кол-во: 24

    "Позиция 168"

    "Белье нательное х/б разм 48-50 рост 158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "Белье нательное х/б разм 44-46 рост 182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Белье нательное х/б разм 44-46 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Белье нательное х/б разм 44-46 рост 158-164"

    Кол-во: 2

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