www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705973
Уникальный номер закупки
02-0130-17
Наименование закупки
Выполнение газогидродинамических исследований скважин туронской залежи, комплексной интерпретации полученных результатов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-84
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Филипповский Геннадий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение газогидродинамических исследований скважин туронской залежи, комплексной интерпретации полученных результатов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 09:00 GMT +307.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705973Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение газогидродинамических исследований скважин туронской залежи, комплексной интерпретации полученных результатовЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 09:0007.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705973Дата и время вскрытия заявок Выполнение газогидродинамических исследований скважин туронской залежи, комплексной интерпретации полученных результатовЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 13:0019.06.2017 13:0019.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705973Подведение итогов не позднее Выполнение газогидродинамических исследований скважин туронской залежи, комплексной интерпретации полученных результатовЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
19.06.201719.06.2017 13:0019.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705973Подведение итогов не позднее Выполнение газогидродинамических исследований скважин туронской залежи, комплексной интерпретации полученных результатовЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение газогидродинамических исследований скважин туронской залежи, комплексной интерпретации полученных результатов
Начальная цена
4 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
72
09.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.