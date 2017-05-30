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Номер извещения
31705139946
Уникальный номер закупки
201
Наименование закупки
Поставка запорной арматуры (сети)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-44-47
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дунаев Василий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запорная арматура (теплосети)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 20:00 GMT +330.05.2017 20:0030.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705139946Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматура (теплосети)Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 06:0031.05.2017 06:0031.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705139946Дата и время вскрытия заявок Запорная арматура (теплосети)Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорная арматура (теплосети)
Начальная цена
3 108 092,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
31 080,92 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
28.14.13
35.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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