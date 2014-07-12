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    Главная / Торги / поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы

    поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2014 17:0012.07.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работыАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407475

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное научное учреждение Астраханской области Институт развития образовательных технологий
    Все закупки и тендеры АУ «Институт технологий»

    Юридический адрес

    414018, Астраханская область, , Астрахань, Первый литейный, 12 А

    Почтовый адрес

    414018, Астраханская область, , Астрахань, ул. Первый литейный , 12 А

    Контактный телефон

    +7 967 333-37-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    astrakhan@me.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Резаков Максим Равильевич

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.07.2014 17:00 GMT +312.07.2014 17:0012.07.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работыАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    12.07.2014 18:0012.07.2014 18:0012.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407475Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работыАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 18:0014.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407475Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работыАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы

    Начальная цена

    12 583 053,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    414000, г. Астрахань, ул. Ленина 24Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязуется произвести 30 % предоплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, Заказчик может рассмотреть возможность 100% предоплаты, при условии досрочного поступления денежных средств. Заказчик обязуется осуществить оплату поставленного товара до 31.12.2014 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ «Институт технологий»
    Все закупки и тендеры АУ «Институт технологий»

    Адрес местонахождения

    414018, Астраханская область, , Астрахань, Первый литейный, 12 А

    414018, Астраханская область, , Астрахань, ул. Первый литейный , 12 А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DL

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    извещение

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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