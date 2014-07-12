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Номер извещения
ГП407475
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
09.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414018, Астраханская область, , Астрахань, Первый литейный, 12 А
Почтовый адрес
414018, Астраханская область, , Астрахань, ул. Первый литейный , 12 А
Контактный телефон
+7 967 333-37-77
Факс
Адрес электронной почты
astrakhan@me.com
Ф.И.О. контактного лица
Резаков Максим Равильевич
Место рассмотрения предложений
Астрахань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2014 17:00 GMT +312.07.2014 17:0012.07.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работыАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2014 18:0012.07.2014 18:0012.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407475Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работыАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы
Начальная цена
12 583 053,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
414000, г. Астрахань, ул. Ленина 24Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ «Институт технологий»
Все закупки и тендеры АУ «Институт технологий»
Адрес местонахождения
414018, Астраханская область, , Астрахань, Первый литейный, 12 А
414018, Астраханская область, , Астрахань, ул. Первый литейный , 12 А
Отсутствуют
DL
Документация лота
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