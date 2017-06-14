Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку литых заготовок

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100,00 % оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Срок поставки товара: все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены, согласно графику поставки: - первая партия - в течение 40 календарных дней с момента подписания Договора обеими Сторонами. - вторая партия - в течение 90 календарных дней с момента подписания Договора обеими Сторонами. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя.