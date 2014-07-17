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    Главная / Торги / Закупка светотехнического и электротехнического оборудования

    Закупка светотехнического и электротехнического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407477Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электротехнического оборудованияОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407477

    Уникальный номер закупки

    32

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка светотехнического и электротехнического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электротехнического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2014 14:00 GMT +317.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407477Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электротехнического оборудованияОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2014 14:0017.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407477Дата и время вскрытия заявок Закупка электротехнического оборудованияОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2014 14:3018.07.2014 14:3018.07.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407477Подведение итогов не позднее Закупка электротехнического оборудованияОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201418.07.2014 14:3018.07.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407477Подведение итогов не позднее Закупка электротехнического оборудованияОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электротехнического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции - не ранее 2014 года. Наличие у Поставщика паспорта и гарантийного талона. Полное соответствие поставляемой продукции требованиям ГОСТ и техническому заданию Срок поставки продукции - июль-август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке должна быть включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово. ул. Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контактор переменного тока КТП-6043Б-УЗ 630А 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Выключатель магнитный ВМ-66 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Выключатель магнитный ВМ4-66 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Контактор переменного тока КТП-6043Б-УЗ 400А 380В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Контактор переменного тока КТП-6023Б-УЗ 160А 380В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Контактор переменного тока КТП-6033Б-УЗ 250А 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Командо контроллер КП 1203 500В"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Закупка светотехнического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2014 14:00 GMT +317.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407477Дата и время окончания срока приема заявок Закупка светотехнического оборудованияОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2014 14:0017.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407477Дата и время вскрытия заявок Закупка светотехнического оборудованияОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2014 14:3018.07.2014 14:3018.07.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407477Подведение итогов не позднее Закупка светотехнического оборудованияОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201418.07.2014 14:3018.07.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407477Подведение итогов не позднее Закупка светотехнического оборудованияОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка светотехнического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции - не ранее 2014 года. Наличие у Поставщика паспорта и гарантийного талона. Полное соответствие поставляемой продукции требованиям ГОСТ и техническому заданию Срок поставки продукции - июль-август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке должна быть включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25 - 220/24 (комплектация - трансформатор ОСО 0,25-220/24 - 1 шт., выключатель однополюсный 10А 220В - 2 шт., розетка 6А 220В - 1 шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Коробка ответвительная ДКС .Коробка распределительная 65х35, 4 ввода, IP44 "

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Светильник Селена, С10/24В, 10 Вт 85 Лм/Вт , 342х107х53"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Светильник РКУ-06-250-003 250Вт, со стеклом"

    Кол-во: 1

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