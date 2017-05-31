На право заключения договора оказания услуг по разработке и согласованию с сетевыми организациями проектно-сметной документации по строительству автоматизированного индивидуального теплового пункта с теплообменником по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 Б

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705139320 Уникальный номер закупки 204/2017-ЗК Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора оказания услуг по разработке и согласованию с сетевыми организациями проектно-сметной документации по строительству автоматизированного индивидуального теплового пункта с теплообменником по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 Б Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru