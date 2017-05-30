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Номер извещения
31705139723
Уникальный номер закупки
23-4
Наименование закупки
Поставка запасных частей к ДСО для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3463 25-04-39
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil4-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гилемханов Азат Искандарович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
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Поставка запасных частей к ДСО для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 15:00 GMT +330.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705139723Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к ДСО для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 07:0031.05.2017 07:0031.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705139723Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к ДСО для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705139723Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к ДСО для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к ДСО для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
285 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
28.99.52.000
46.69.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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