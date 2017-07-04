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    Главная / Торги / Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2017 18:0004.07.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705942Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 18:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-06

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    sale@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Электропульт Электропульт Электропульт

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201718.07.2017 18:0018.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705942Подведение итогов не позднее Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита АМг6 70 ГОСТ 17232-99"

    Кол-во: 750

    "Позиция 2"

    "ЛИСТ 25 М1 Г/К"

    Кол-во: 100.5

    "Позиция 3"

    "Лист Л63 30,0х600х1500 г/к"

    Кол-во: 115

    "Позиция 4"

    "Круг 9; Ст А12"

    Кол-во: 286.9

    "Позиция 5"

    "Круг 26; Ст А12 калибр."

    Кол-во: 262

    "Позиция 6"

    "Пруток медный ф 80х3000 М1"

    Кол-во: 1332.84

    "Позиция 7"

    "Пруток медный ф 70х3000 М1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 8"

    "ЛС59-1 квадрат латунный п/тв ПТ АВ 8"

    Кол-во: 328

    "Позиция 9"

    "Лист БТ-ПН-3 ГОСТ 19904-90 08Х18Н10-М3а ГОСТ 5582-75"

    Кол-во: 260.07

    "Позиция 10"

    "Лист ДПРНМ 1,50 М3 ГОСТ 1173-2006"

    Кол-во: 116.74

    "Позиция 11"

    "Шестигранник 46; Ст А12 калибр."

    Кол-во: 700

    "Позиция 12"

    "Лист PLATE*3,0 EN 10088-2 X6CrNiMoTi17-12-2 EN 10028-7"

    Кол-во: 179.5

    "Позиция 13"

    "Лист Д16АТ 6,0 ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 173.43

    "Позиция 14"

    "Лист 1,0 08пс оцинк. 140-ПС"

    Кол-во: 1301.804

    "Позиция 15"

    "Пруток медный ф 60х3000 М1"

    Кол-во: 118.2

    "Позиция 16"

    "ЛИСТ 20 М1 Г/К"

    Кол-во: 115

    "Позиция 17"

    "Шестигранник 17; Ст А12к"

    Кол-во: 299

    "Позиция 18"

    "КРУГ 100 БРАЖ9-4"

    Кол-во: 59.4

    "Позиция 19"

    "Шестигранник 19; Ст А12"

    Кол-во: 175

    "Позиция 20"

    "Лист Д16АТ 10,0 ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 49.629

    "Позиция 21"

    "Шестигранник 6; Ст А12 кал."

    Кол-во: 188

    "Позиция 22"

    "Круг 4; Ст А12к"

    Кол-во: 183.5

    "Позиция 23"

    "Круг 20-В1 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н10Т-б-Т ГОСТ 5949-75"

    Кол-во: 83.132

    "Позиция 24"

    "ЛИСТ А5М 2 ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 112.3

    "Позиция 25"

    "Лист Л63 0,5х600х1500"

    Кол-во: 58

    "Позиция 26"

    "Плита АМг3 20 ГОСТ 17232-99"

    Кол-во: 52.385

    "Позиция 27"

    "Шестигранник 7; Ст А12"

    Кол-во: 131

    "Позиция 28"

    "М1; 20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Круг 25-h11 ГОСТ 7417-75 20-В-Н ГОСТ 1051-73"

    Кол-во: 175.12

    "Позиция 30"

    "Шестигранник 14; Ст А12к"

    Кол-во: 128.5

    "Позиция 31"

    "Пруток 12Х18Н10Т; 90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Лист ДПРХМ 2,00 НД Л63 ГОСТ 2208-2007"

    Кол-во: 43

    "Позиция 33"

    "ЛИСТ 6 Л63 М"

    Кол-во: 45.5

    "Позиция 34"

    "ПРУТОК S46 ЛС59 1 П/Т"

    Кол-во: 50.5

    "Позиция 35"

    "Круг 40; Ст А12 калибр."

    Кол-во: 90

    "Позиция 36"

    "Шестигранник ЛС59-1 ш 30х3000 п/т"

    Кол-во: 39.5

    "Позиция 37"

    "Пруток АМГ5М Ф8хНД ГОСТ 21488-97"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Круг 4-h11 ГОСТ 7417-75 А12-Н ГОСТ 1414-75"

    Кол-во: 63

    "Позиция 39"

    "Круг 14; Ст А12к"

    Кол-во: 96.5

    "Позиция 40"

    "Лист ДПРНМ 0,80 НД Л63 ГОСТ 2208-2007"

    Кол-во: 23.36

    "Позиция 41"

    "Круг 25; Ст 45к"

    Кол-во: 139

    "Позиция 42"

    "Круг 16; Ст 45 калибр."

    Кол-во: 133

    "Позиция 43"

    "Круг 13; Ст А12к"

    Кол-во: 81.36

    "Позиция 44"

    "Круг 38; Ст 20 калибр."

    Кол-во: 93.5

    "Позиция 45"

    "лист 4,0х600х1500 Л63"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "КРУГ 35 AISI304 КАЛИБР"

    Кол-во: 31

    "Позиция 47"

    "Круг 40; Ст 20 калибр."

    Кол-во: 62.274

    "Позиция 48"

    "Шестигранник 24; Ст А12к"

    Кол-во: 80

    "Позиция 49"

    "ЛИСТ А5М 1,5 ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 31.45

    "Позиция 50"

    "ПОЛОСА 10х40 СТ3ПС"

    Кол-во: 67

    "Позиция 51"

    "Круг В1-60 ГОСТ 2590-2006 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 100.4

    "Позиция 52"

    "Круг 15; Ст А12к"

    Кол-во: 49

    "Позиция 53"

    "Круг 16; Ст 20"

    Кол-во: 75

    "Позиция 54"

    "Пруток 45; 65"

    Кол-во: 103

    "Позиция 55"

    "Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006 Ст3пс-3ГП ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 100.14

    "Позиция 56"

    "Круг 16; Ст А12к"

    Кол-во: 37.38

    "Позиция 57"

    "Круг 45; Ст 20 калибр."

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Лист 2,5х600х1500 Л63м"

    Кол-во: 10.5

    "Позиция 59"

    "Шестигранник 30-h11-НД ГОСТ 8560-78 20-В-Т ГОСТ 1051-73"

    Кол-во: 41

    "Позиция 60"

    "Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006 Ст3пс-3ГП ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 63.2

    "Позиция 61"

    "Пруток ПКРХХ 55 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 62"

    "Круг 30; Ст 45 калибр."

    Кол-во: 34

    "Позиция 63"

    "Круг 6; Ст 45 калибр."

    Кол-во: 26.58

    "Позиция 64"

    "Шестигранник 36; Ст 20кал."

    Кол-во: 27

    "Позиция 65"

    "КРУГ 50 БРАЖ9 4"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 66"

    "ЛИСТ АМГ2М 4.0Х1200Х3000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Пруток 20; 32"

    Кол-во: 29.2

    "Позиция 68"

    "КРУГ 5 А12 КАЛИБ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "КРУГ 20 БРАЖМЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Круг 7-h11 ГОСТ 7417-75 А12-Н ГОСТ 1414-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "КРУГ 6 СТ30Х13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "ПЛЕТЕНКА ПМЛ 30х40"

    Кол-во: 450

    "Позиция 73"

    "ЛЕНТА ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ иЗОВОЛЬТА 2709 0,24Х20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-15 ТУ 22-2173-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "МЕТАЛЛОРУКАВ 50 РЗ ЦА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦА-60"

    Кол-во: 8

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    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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