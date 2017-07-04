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Номер извещения
ГП705942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 18:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 448-22-06
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
sale@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Электропульт Электропульт Электропульт
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа. Металлопрокат (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 750
Кол-во: 100.5
Кол-во: 115
Кол-во: 286.9
Кол-во: 262
Кол-во: 1332.84
Кол-во: 400
Кол-во: 328
Кол-во: 260.07
Кол-во: 116.74
Кол-во: 700
Кол-во: 179.5
Кол-во: 173.43
Кол-во: 1301.804
Кол-во: 118.2
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Кол-во: 299
Кол-во: 59.4
Кол-во: 175
Кол-во: 49.629
Кол-во: 188
Кол-во: 183.5
Кол-во: 83.132
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Кол-во: 81.36
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Кол-во: 30
Кол-во: 31
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Кол-во: 80
Кол-во: 31.45
Кол-во: 67
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Кол-во: 75
Кол-во: 103
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Кол-во: 2
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Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 8
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