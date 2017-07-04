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    Главная / Торги / Продажа. Кабель (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Продажа. Кабель (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2017 18:0004.07.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705941Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Кабель (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа. Кабель (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 18:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-06

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    sale@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Электропульт Электропульт Электропульт

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа. Кабель (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201718.07.2017 18:0018.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705941Подведение итогов не позднее Продажа. Кабель (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа. Кабель (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ППИПК-2 1.4х3.15"

    Кол-во: 209

    "Позиция 2"

    "Кабель CAB 6/100/14S нг-LS ф."CQR""

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ ESUY 1х95"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "КАБЕЛЬ OLFLEX CLASSIC 110CY 2х1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Кабель ParLan 4х2х0.52 нг(А)HF F/UTP4 Cat5e"

    Кол-во: 29.5

    "Позиция 6"

    "КАБЕЛЬ RS-485, 2-ПАРНЫЙ PVC, 22AWG"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х70-0,66 ТУ 3500-017-52114552-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ ВВГнг 4х95"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "КАБЕЛЬ ВВГнг LS 1х300"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 1x16-1 ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 32

    "Позиция 11"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 1x95-1 ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "КАБЕЛЬ КГВВнг 2Х10"

    Кол-во: 45

    "Позиция 13"

    "КАБЕЛЬ НРШМ 1х120"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "КАБЕЛЬ САВ 2х0.5"

    Кол-во: 91

    "Позиция 15"

    "ПРОВОД МГШВ 0.35 ЗЕЛ"

    Кол-во: 1251

    "Позиция 16"

    "ПРОВОД МГШВ 0.35 К"

    Кол-во: 700

    "Позиция 17"

    "ПРОВОД МГШВ 0.35 СИН"

    Кол-во: 822

    "Позиция 18"

    "ПРОВОД МГШВ 0.5 Ж"

    Кол-во: 386

    "Позиция 19"

    "ПРОВОД МГШВ 0.5 З"

    Кол-во: 920

    "Позиция 20"

    "ПРОВОД НВЭ-4 600В 2х0,75"

    Кол-во: 689

    "Позиция 21"

    "ПРОВОД ПВ1 1Б"

    Кол-во: 290

    "Позиция 22"

    "ПРОВОД ПВ3 1.0 К"

    Кол-во: 715

    "Позиция 23"

    "ПРОВОД ПВ3 1.5 Г"

    Кол-во: 900

    "Позиция 24"

    "ПРОВОД ПВ3 1.5 Ж-З"

    Кол-во: 205

    "Позиция 25"

    "ПРОВОД ПВ3 1.5 К"

    Кол-во: 3905

    "Позиция 26"

    "ПРОВОД ПВ3 1.5 С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "ПРОВОД ПВ3 16 К"

    Кол-во: 774

    "Позиция 28"

    "ПРОВОД ПВ3 1Х185 БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Провод ПВ3 2,5 Кч ГОСТ 6323-79"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "ПРОВОД ПВ3 2.5 Ж"

    Кол-во: 110

    "Позиция 31"

    "ПРОВОД ПВ3 2.5 Ч"

    Кол-во: 2656

    "Позиция 32"

    "ПРОВОД ПВ3 35 К"

    Кол-во: 874

    "Позиция 33"

    "ПРОВОД ПВ3 50 Ч"

    Кол-во: 1176

    "Позиция 34"

    "ПРОВОД ПВ3 95 Г"

    Кол-во: 755

    "Позиция 35"

    "ПРОВОД ПВ3 95 Ж-З"

    Кол-во: 225

    "Позиция 36"

    "Провод ПуГВ 1x0,75 BN ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 37"

    "Провод ПуГВ 1x0,75 BU ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 5923

    "Позиция 38"

    "Провод ПуГВ 1x0,75 GY ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 7500

    "Позиция 39"

    "Провод ПуГВ 1x0,75 WH ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 6140

    "Позиция 40"

    "Провод ПуГПнг(A)-HF 1х1,5 BU ТУ 16.К01-62-2009"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Провод ПуГПнг(А)-HF 1x1 ТУ 16.К01-62-2009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Провод ПуГПнг(А)-HF 1x2,5 BU ТУ 16.К01-62-2009"

    Кол-во: 240

    "Позиция 43"

    "Провод ПуГПнг(А)-HF 1x25 BK ТУ 16.К01-62-2009"

    Кол-во: 47

    "Позиция 44"

    "Провод ПуГПнг(А)-HF 1x25 BU ТУ 16.К01-62-2009"

    Кол-во: 47

    "Позиция 45"

    "Провод ПуГПнг(А)-HF 1x35 BK ТУ 16.К01-62-2009"

    Кол-во: 47

    "Позиция 46"

    "Провод ПуГПнг(А)-HF 1x4 BK ТУ 16.К01-62-2009"

    Кол-во: 47

    "Позиция 47"

    "ПРОВОД ПуГПнг-HF 1х6 син"

    Кол-во: 81

    "Позиция 48"

    "59663 КАБЕЛЬ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 49"

    "59664 КАБЕЛЬ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 50"

    "кабель 1-1711093-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "КАБЕЛЬ 6XV1830-OLH10"

    Кол-во: 45

    "Позиция 52"

    "КАБЕЛЬ BELDEN 3079A"

    Кол-во: 183.49

    "Позиция 53"

    "КАБЕЛЬ BELDEN 9318"

    Кол-во: 59

    "Позиция 54"

    "КАБЕЛЬ BELDEN 9842"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "КАБЕЛЬ BELDEN 9842 2 пары 24 AWG SSTP"

    Кол-во: 118

    "Позиция 56"

    "Кабель CAB 2/100 нг-LS ф."CQR""

    Кол-во: 400

    "Позиция 57"

    "КАБЕЛЬ OLFLEX CLASSIC 100 4х0.5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "КАБЕЛЬ OLFLEX CLASSIC 110 3G0.75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "КАБЕЛЬ OLFLEX CLASSIC 110 4G0.5"

    Кол-во: 18

    "Позиция 60"

    "КАБЕЛЬ OLFLEX CLASSIC 110CY 12G0.5"

    Кол-во: 214

    "Позиция 61"

    "КАБЕЛЬ OLFLEX CLASSIC 110CY 25G0.5"

    Кол-во: 35

    "Позиция 62"

    "КАБЕЛЬ SILFLEX EWKF (N2GMH2G) 12G1.5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 63"

    "КАБЕЛЬ SILFLEX EWKF (N2GMH2G) 4G2.5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "КАБЕЛЬ SILFLEX SIF 4.0 (КРАСНЫЙ) 0053104"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 65"

    "КАБЕЛЬ SIWO-KUL 10.0 13.8 KV"

    Кол-во: 58

    "Позиция 66"

    "КАБЕЛЬ SIWO-KUL 13,8 kv 35,0"

    Кол-во: 18

    "Позиция 67"

    "КАБЕЛЬ SIWO-KUL 6,6 kv 185,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "КАБЕЛЬ SIWO-KUL 6,6 kv 35,0"

    Кол-во: 277

    "Позиция 69"

    "КАБЕЛЬ SIWO-KUL 70.0 6.6 KV"

    Кол-во: 90

    "Позиция 70"

    "КАБЕЛЬ UNITRONIC BUS 2х2х0.22"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "КАБЕЛЬ UNITRONIC BUS FD P LD 2х2х0.25"

    Кол-во: 140

    "Позиция 72"

    "КАБЕЛЬ UNITRONIC BUS L2/FIP 1х2х0.64"

    Кол-во: 436

    "Позиция 73"

    "КАБЕЛЬ UNITRONIC LiYCY (TP) 6х2х0,75"

    Кол-во: 87.5

    "Позиция 74"

    "Кабель Unitronic LiYCY 2x0,5 код: 0034602 ф."Lappkabel""

    Кол-во: 25.8

    "Позиция 75"

    "КАБЕЛЬ UNITRONIC LiYCY РiMF 3х2х0.5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 76"

    "КАБЕЛЬ UTP CAT 5E 4Х2Х0.51 TDM SQ0107-0001"

    Кол-во: 205

    "Позиция 77"

    "Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 4х35-0,66 ТУ 16.К01-37-2003"

    Кол-во: 29

    "Позиция 78"

    "Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х50-0,66 ТУ 3500-017-52114552-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 2x16-0,66 ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 80"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16-1 ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "Кабель Герда-КВ 2х2х0,75 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "Кабель интерфейсный RS-485 Belden 9841, 1пара, 24 AWG"

    Кол-во: 305

    "Позиция 83"

    "КАБЕЛЬ КВВГ 19Х1.5"

    Кол-во: 434

    "Позиция 84"

    "Кабель КВВГ 27x1,5 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 9

    "Позиция 85"

    "Кабель КВВГ 5x2,5 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 712

    "Позиция 86"

    "КАБЕЛЬ КВВГнг 5х1.5"

    Кол-во: 70

    "Позиция 87"

    "КАБЕЛЬ КВВГнг 7х2.5"

    Кол-во: 188

    "Позиция 88"

    "КАБЕЛЬ КВВГнг 7х4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Кабель КВВГнг(А)-LS 27x1,5 ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 69

    "Позиция 90"

    "КАБЕЛЬ КГВВнг 10х0.75"

    Кол-во: 1590

    "Позиция 91"

    "КАБЕЛЬ КГВВнг 10Х2,5"

    Кол-во: 266

    "Позиция 92"

    "КАБЕЛЬ КГВВнг 19Х1,5"

    Кол-во: 212

    "Позиция 93"

    "Кабель КГВВнг-LS 3x1,5-0,66 ТУ 3561-038-05755714-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "КАБЕЛЬ КГВЭВнг 2х1,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 95"

    "КАБЕЛЬ КГн 3Х35"

    Кол-во: 93

    "Позиция 96"

    "КАБЕЛЬ КИПвЭнг-HF 2х2х0.78"

    Кол-во: 59

    "Позиция 97"

    "КАБЕЛЬ КИПвЭнг-HF 4х2х0.78"

    Кол-во: 82

    "Позиция 98"

    "Кабель КИПвЭП 1х2х0,78 ТУ 16К 99-025-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 ТУ 16.К99-008-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Кабель КИПЭП 2х2х0,6 ТУ 16.К99-008-2001"

    Кол-во: 55

    "Позиция 101"

    "Кабель КМПвВЭВнг-FRLS 3x2,5-500 ТУ 16.К71-337-2004"

    Кол-во: 60

    "Позиция 102"

    "Кабель КНР 16x1,0 ГОСТ 7866.1-76"

    Кол-во: 45

    "Позиция 103"

    "Кабель КНР 7x2,5 ГОСТ 7866.1-76"

    Кол-во: 25

    "Позиция 104"

    "КАБЕЛЬ КНРП 14х1.5"

    Кол-во: 140

    "Позиция 105"

    "Кабель КСБСКГнг(А)-FRLS 1х2х0,80 ТУ 16.К99-037-2009"

    Кол-во: 498

    "Позиция 106"

    "КАБЕЛЬ КСПВГ 1х2х0.2"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 107"

    "КАБЕЛЬ КСПЭВГ 1х2х0.2"

    Кол-во: 485

    "Позиция 108"

    "КАБЕЛЬ КУПВП 19х0.5"

    Кол-во: 482

    "Позиция 109"

    "Кабель МКШ 3x0,5 ГОСТ 10348-80"

    Кол-во: 47

    "Позиция 110"

    "КАБЕЛЬ МКШ 5х0.5"

    Кол-во: 320

    "Позиция 111"

    "КАБЕЛЬ МКЭШ 2х0.5"

    Кол-во: 75

    "Позиция 112"

    "Кабель МКЭШ 3x0,75 ГОСТ 10348-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "КАБЕЛЬ МКЭШ 3х0.5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Кабель МКЭШ 7x0,75 ГОСТ 10348-80"

    Кол-во: 24

    "Позиция 115"

    "КАБЕЛЬ ПвВнг(А)-LS 1х70/35-10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "Кабель ПвВнг(А)-ХЛ 1х240(25)-6 ТУ 16.К01-61-2009"

    Кол-во: 450

    "Позиция 117"

    "КАБЕЛЬ ПвП 1х400/35-10"

    Кол-во: 157

    "Позиция 118"

    "КАБЕЛЬ ПвП 1х50/16-35"

    Кол-во: 816

    "Позиция 119"

    "КАБЕЛЬ ПвПг 1х185/25-35кВ"

    Кол-во: 392

    "Позиция 120"

    "КАБЕЛЬ ПЛОСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ 10 ЖИЛ (7х0,127), шаг 1,27мм, 300 В"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 121"

    "КАБЕЛЬ ПЛОСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ 14 ЖИЛ ((7х0,127), ШАГ 1,27мм , 300 В"

    Кол-во: 108.4

    "Позиция 122"

    "КАБЕЛЬ ПЛОСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ 20 ЖИЛ (7х0,127), ШАГ 1,27 мм, 300 В"

    Кол-во: 94

    "Позиция 123"

    "КАБЕЛЬ ПЛОСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ 26 ЖИЛ (7х0,127), ШАГ 1,27 ММ, 300 В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 124"

    "Кабель плоский ленточный 9 жил (7x0,127), шаг 1,27 мм, 300В, серый №3365/9 ф."3M""

    Кол-во: 42

    "Позиция 125"

    "КАБЕЛЬ САВ 2х0х22 (CQR)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "КАБЕЛЬ САВ 4х0.22 (CQR)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 127"

    "КАБЕЛЬ САВ 4х0.5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 128"

    "КАБЕЛЬ САВ 6х0.22 (CQR)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 129"

    "ПРОВОД HFBR-RUS 100Z"

    Кол-во: 600

    "Позиция 130"

    "ПРОВОД HO7V 70 С"

    Кол-во: 416

    "Позиция 131"

    "ПРОВОД МГ 120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "ПРОВОД МГШВ 0.14"

    Кол-во: 9008

    "Позиция 133"

    "ПРОВОД МГШВ 0.2"

    Кол-во: 800

    "Позиция 134"

    "ПРОВОД МГШВ 0.2 Ж"

    Кол-во: 975

    "Позиция 135"

    "ПРОВОД МГШВ 0.35 ГОЛ"

    Кол-во: 750

    "Позиция 136"

    "ПРОВОД МГШВ 0.35 Ж"

    Кол-во: 780

    "Позиция 137"

    "ПРОВОД МГШВ 0.5 ОРАНЖ"

    Кол-во: 980

    "Позиция 138"

    "ПРОВОД МГШВ 0.5 СИН"

    Кол-во: 980

    "Позиция 139"

    "ПРОВОД МГШВ 0.5 ФИОЛ"

    Кол-во: 990

    "Позиция 140"

    "ПРОВОД МГШВ 0.75"

    Кол-во: 1980

    "Позиция 141"

    "ПРОВОД МГШВ 1.0 СИН"

    Кол-во: 1060

    "Позиция 142"

    "Провод МГШВ-1x0,75 ТУ 16.505.437-82"

    Кол-во: 30

    "Позиция 143"

    "ПРОВОД МГШВЭ 0.75"

    Кол-во: 7803

    "Позиция 144"

    "ПРОВОД МГШВэ 3х0,35"

    Кол-во: 113

    "Позиция 145"

    "ПРОВОД НВ 0.2 4 Б"

    Кол-во: 33000

    "Позиция 146"

    "ПРОВОД НВ 0.35 4 КОР"

    Кол-во: 940

    "Позиция 147"

    "ПРОВОД НВ 0.35 4 С"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 148"

    "ПРОВОД НВ 0.5 4 Б"

    Кол-во: 1595

    "Позиция 149"

    "ПРОВОД НВ 0.5 4 Б"

    Кол-во: 1670

    "Позиция 150"

    "ПРОВОД НВ 0.5 4 КОР"

    Кол-во: 210

    "Позиция 151"

    "ПРОВОД НВ 1.0 4 600"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 152"

    "ПРОВОД НВ1 1х0,75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 153"

    "ПРОВОД НВ2 0,75 бел."

    Кол-во: 710

    "Позиция 154"

    "ПРОВОД НВ4 1х0,35 кор"

    Кол-во: 600

    "Позиция 155"

    "ПРОВОД НВ4 1х0,35 Ч"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 156"

    "ПРОВОД НВ4 1х0.5 кор"

    Кол-во: 720

    "Позиция 157"

    "ПРОВОД НВ4 1х0.5 Ч"

    Кол-во: 4580

    "Позиция 158"

    "ПРОВОД НВ5 1х0,5 ЖЕЛ"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 159"

    "ПРОВОД НВЭ3 0,75"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 160"

    "ПРОВОД НВэ3 0,75 кор"

    Кол-во: 1020

    "Позиция 161"

    "ПРОВОД НВЭ3 0.75"

    Кол-во: 28098

    "Позиция 162"

    "ПРОВОД ПВ3 95 Ч"

    Кол-во: 87

    "Позиция 163"

    "Провод ПВ3 95 Ч ГОСТ 6323-79"

    Кол-во: 80

    "Позиция 164"

    "Провод ПВ4 1 К ГОСТ 6323-79"

    Кол-во: 498

    "Позиция 165"

    "ПРОВОД ПВ4 1.5 Г"

    Кол-во: 3650

    "Позиция 166"

    "ПРОВОД ПВ4 1.5 К"

    Кол-во: 2895

    "Позиция 167"

    "Провод ПВ4 2,5 К ГОСТ 6323-79"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 168"

    "ПРОВОД ПВ4 2,5 КР"

    Кол-во: 3400

    "Позиция 169"

    "ПРОВОД ПВМР 6-1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 170"

    "ПРОВОД ПВМР10 2.5"

    Кол-во: 247

    "Позиция 171"

    "ПРОВОД ПВМР10-2,5"

    Кол-во: 487

    "Позиция 172"

    "ПРОВОД ПВС 3х0.75"

    Кол-во: 500

    "Позиция 173"

    "ПРОВОД ПВС 3х1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 174"

    "ПРОВОД ПВС 3х1.5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 175"

    "ПРОВОД ППСТ-М 70"

    Кол-во: 511

    "Позиция 176"

    "Провод ПуВ 1x4 GNYE ТУ 16.705.501-2010"

    Кол-во: 2140

    "Позиция 177"

    "ПРОВОД ПуГВ 0,5 син"

    Кол-во: 12460

    "Позиция 178"

    "ПРОВОД ПуГВ 0,75 ж-з"

    Кол-во: 925

    "Позиция 179"

    "ПРОВОД ПуГВ 0,75 К"

    Кол-во: 3695

    "Позиция 180"

    "ПРОВОД ПуГВ 0,75 чер"

    Кол-во: 3235

    "Позиция 181"

    "ПРОВОД ПуГВ 0.5 К"

    Кол-во: 43398

    "Позиция 182"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 жел"

    Кол-во: 200

    "Позиция 183"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 Ж-З"

    Кол-во: 330

    "Позиция 184"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 Ж-З"

    Кол-во: 147

    "Позиция 185"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 К"

    Кол-во: 2588

    "Позиция 186"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 кор"

    Кол-во: 5800

    "Позиция 187"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 Оранжевый"

    Кол-во: 300

    "Позиция 188"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 серый"

    Кол-во: 6205

    "Позиция 189"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 син"

    Кол-во: 20

    "Позиция 190"

    "ПРОВОД ПуГВ 1 Черный"

    Кол-во: 12100

    "Позиция 191"

    "ПРОВОД ПуГВ 1,5 сер"

    Кол-во: 11400

    "Позиция 192"

    "ПРОВОД ПуГВ 1.5 ж-з"

    Кол-во: 585

    "Позиция 193"

    "ПРОВОД ПуГВ 1.5 КОР"

    Кол-во: 16533

    "Позиция 194"

    "ПРОВОД ПуГВ 1.5 син"

    Кол-во: 15610

    "Позиция 195"

    "ПРОВОД ПуГВ 1.5 чер."

    Кол-во: 5520

    "Позиция 196"

    "ПРОВОД ПуГВ 10 бел"

    Кол-во: 2886

    "Позиция 197"

    "ПРОВОД ПуГВ 10 кор"

    Кол-во: 2082

    "Позиция 198"

    "ПРОВОД ПуГВ 10 сер"

    Кол-во: 2662

    "Позиция 199"

    "ПРОВОД ПуГВ 10 син"

    Кол-во: 3866

    "Позиция 200"

    "ПРОВОД ПуГВ 10 Ч"

    Кол-во: 1713

    "Позиция 201"

    "ПРОВОД ПуГВ 120 Ж/З"

    Кол-во: 239

    "Позиция 202"

    "ПРОВОД ПуГВ 16 Ж/З"

    Кол-во: 245

    "Позиция 203"

    "ПРОВОД ПуГВ 16 кор"

    Кол-во: 1288

    "Позиция 204"

    "ПРОВОД ПуГВ 16 СЕР"

    Кол-во: 741

    "Позиция 205"

    "ПРОВОД ПуГВ 16 чер"

    Кол-во: 119

    "Позиция 206"

    "Провод ПуГВ 1x0,5 GY ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 207"

    "Провод ПуГВ 1x1,5 WH ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 7385

    "Позиция 208"

    "Провод ПуГВ 1x10 RD ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 306

    "Позиция 209"

    "Провод ПуГВ 1x120 BU ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 19

    "Позиция 210"

    "Провод ПуГВ 1x120 RD ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 17

    "Позиция 211"

    "Провод ПуГВ 1x150 BK ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Провод ПуГВ 1x150 BU ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 8

    "Позиция 213"

    "Провод ПуГВ 1x150 GNYE ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 8

    "Позиция 214"

    "Провод ПуГВ 1x150 RD ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Провод ПуГВ 1x150 WH ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Провод ПуГВ 1x16 BU ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 1155

    "Позиция 217"

    "Провод ПуГВ 1x16 WH ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 498.5

    "Позиция 218"

    "Провод ПуГВ 1x25 GNYE ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 2594.5

    "Позиция 219"

    "Провод ПуГВ 1x4 BK ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 5400

    "Позиция 220"

    "Провод ПуГВ 1x4 BN ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 3561

    "Позиция 221"

    "Провод ПуГВ 1x4 GNYE ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 1403

    "Позиция 222"

    "Провод ПуГВ 1x50 GNYE"

    Кол-во: 696

    "Позиция 223"

    "Провод ПуГВ 1x6 BN ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 4026

    "Позиция 224"

    "Провод ПуГВ 1x6 RD ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 225"

    "Провод ПуГВ 1x95 WH ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 1920

    "Позиция 226"

    "ПРОВОД ПуГВ 1х4 ОРАНЖЕВЫЙ"

    Кол-во: 255

    "Позиция 227"

    "ПРОВОД ПуГВ 1х70 бел"

    Кол-во: 1111

    "Позиция 228"

    "ПРОВОД ПуГВ 2,5 КОР"

    Кол-во: 9750

    "Позиция 229"

    "ПРОВОД ПуГВ 2,5 сер"

    Кол-во: 10954

    "Позиция 230"

    "ПРОВОД ПуГВ 2,5 син"

    Кол-во: 9367

    "Позиция 231"

    "ПРОВОД ПуГВ 2,5 черн."

    Кол-во: 8560

    "Позиция 232"

    "ПРОВОД ПуГВ 25 БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 2389

    "Позиция 233"

    "Провод ПуГВ 25 кор"

    Кол-во: 3588

    "Позиция 234"

    "ПРОВОД ПуГВ 25 сер"

    Кол-во: 3729

    "Позиция 235"

    "Провод ПуГВ 25 син"

    Кол-во: 1381

    "Позиция 236"

    "ПРОВОД ПуГВ 25 черн"

    Кол-во: 3043

    "Позиция 237"

    "ПРОВОД ПуГВ 35 бел"

    Кол-во: 1773.5

    "Позиция 238"

    "ПРОВОД ПуГВ 35 Ж/З"

    Кол-во: 168

    "Позиция 239"

    "ПРОВОД ПуГВ 4 черн"

    Кол-во: 50

    "Позиция 240"

    "ПРОВОД ПуГВ 4Б"

    Кол-во: 25

    "Позиция 241"

    "ПРОВОД ПуГВ 50 бел"

    Кол-во: 436

    "Позиция 242"

    "ПРОВОД ПуГВ 50 кор"

    Кол-во: 1303

    "Позиция 243"

    "ПРОВОД ПуГВ 50 сер"

    Кол-во: 2373

    "Позиция 244"

    "ПРОВОД ПуГВ 50 чер"

    Кол-во: 1401

    "Позиция 245"

    "ПРОВОД ПуГВ 6 бел"

    Кол-во: 15882

    "Позиция 246"

    "ПРОВОД ПуГВ 6 сер"

    Кол-во: 2390

    "Позиция 247"

    "ПРОВОД ПуГВ 6 сер"

    Кол-во: 150

    "Позиция 248"

    "ПРОВОД ПуГВ 6 син"

    Кол-во: 1241

    "Позиция 249"

    "ПРОВОД ПуГВ 6 Ч"

    Кол-во: 11853

    "Позиция 250"

    "ПРОВОД ПуГВ 70 бел"

    Кол-во: 299

    "Позиция 251"

    "ПРОВОД ПуГВ 70 Ж/З"

    Кол-во: 287.5

    "Позиция 252"

    "ПРОВОД ПуГВ 70 кор"

    Кол-во: 62

    "Позиция 253"

    "ПРОВОД ПуГВ 70 син"

    Кол-во: 399

    "Позиция 254"

    "ПРОВОД ПуГВ 95 Ж/З"

    Кол-во: 467

    "Позиция 255"

    "ПРОВОД ПуГВ 95 кор"

    Кол-во: 282.5

    "Позиция 256"

    "ПРОВОД ПуГВ 95 сер"

    Кол-во: 296.5

    "Позиция 257"

    "ПРОВОД ПуГВ 95 син"

    Кол-во: 411

    "Позиция 258"

    "ПРОВОД ПуГВ 95 чер"

    Кол-во: 216.5

    "Позиция 259"

    "ПРОВОД ПУГВ-ХЛ 1Х35 Б"

    Кол-во: 880

    "Позиция 260"

    "LAN-S45-45-3.0-WH КАБЕЛЬ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 261"

    "VOL-6SSL-L3 КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 262"

    "КАБЕЛЬ 6XV1821-2AN50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 263"

    "Кабель CAT6 2996-2 2м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 264"

    "кабель DVI-1 DVD-D 1.8m"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Кабель DVI-D/DVI/D dual link 1.8m"

    Кол-во: 16

    "Позиция 266"

    "Кабель Ethernet оконцованный неэкранированный, RJ45, кат 6, UTP, 1 м 25-511-82 ф"

    Кол-во: 3

    "Позиция 267"

    "Кабель USB тип А-В, 3 м №41534 ф."Hama""

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Кабель для монитора DVI-D 5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Кабель интерфейсный IM 460-1/IM 461-1 с цепями питания, без K-шины, 1.5М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Кабель оптический MT-RJ(F)/PC-ST/PC-BB-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "Кабель питания 3 м PC-186-10 ф."Gembird""

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Кабель питания LEAD, IEC Socket - No connector, 250 V, 10A, black, 2 m №1318723"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Кабель питания Power Lead 250 V, 10 A, IEC Plug, IEC Socket, 2 м №1283812 ф."Far"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Кабель сетевой 10А 250В Х-152577А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Кабель соединительный Profibus 830-1T, DB-9/DB-9, 1,5 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Кабель электропитания IEC 320, "вилка-розетка", 2,5 м AP9870 ф."APC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 277"

    "ПРОВОД ПКСВ 2х0.5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 278"

    "СТАНДАРТНЫЙ ITP КАБЕЛЬ ДЛЯ IND. ETHERNET 2X2X0.64/1.5 PIMF 2 X 2 ЖИЛЫ 6XV1850-0A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "КАБЕЛЬ КИПЭВ 1х2х0.6"

    Кол-во: 0.03

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
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    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    Попозиционная № АП014153
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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
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    Аукцион № ГП237053
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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