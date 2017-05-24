Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продажа. Электротехническая продукция ф."Siemens" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Продажа. Электротехническая продукция ф."Siemens" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2017 18:0004.07.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705939Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Электротехническая продукция ф."Siemens" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ") ПриморскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705939

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа. Электротехническая продукция ф."Siemens" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 18:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-06

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    sale@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Электропульт Электропульт Электропульт

    Место рассмотрения предложений

    Приморский

    Закупки и тендеры Приморский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа. Электротехническая продукция ф."Siemens" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201718.07.2017 18:0018.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705939Подведение итогов не позднее Продажа. Электротехническая продукция ф."Siemens" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ") Приморский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа. Электротехническая продукция ф."Siemens" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3VL9800-1SV00 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "3WL9111-0AE14-0AA0 Undervoltage release with time delay 323-457Vac(31101745004) ф."Siemens""

    Кол-во: 34

    "Позиция 3"

    "3WL9111-0AF01-0AA0 motor 24-30V (31100980004) ф."Siemens""

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "3WL9111-0AF04-0AA0 motor 220V (31100980005) ф."Siemens""

    Кол-во: 36

    "Позиция 5"

    "3WL9111-0AH11-0AA0 R15-контакты положения выключателя в каркас-шасси ф."Siemens""

    Кол-во: 187

    "Позиция 6"

    "3WL9111-0AH12-0AA0 TOC(cherry) К-ты пол. выкл. в карк.-шасси 6 шт ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "3WL9111-0AK01-0AA0 Автомат. сброс блокировки повторного вкл. ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "3WL9111-0AK21-0AA0 K01 автоматический сброс блокировки повторнго включения ф."Siemens""

    Кол-во: 231

    "Позиция 9"

    "3WL9111-0AK31-0AA0 Внутренняя проводка для подкл. трансф.(31103481002) ф."Siemens""

    Кол-во: 39

    "Позиция 10"

    "3WL9111-0AN01-0AA0 Шина фронт. присоед. для тип. А с одним отв. на ток <=1000 A ф."Siemens""

    Кол-во: 236

    "Позиция 11"

    "3WL9111-0AN32-0AA0 SIZE 1 IEC 1000A (31102420001) ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "3WL9111-0BB68-0AA0 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "6ES7972-0CA23-0XA0 АДАПТЕР ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "8PT11049 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 87

    "Позиция 15"

    "8PT12696 ЗАЖИМ ф."Siemens""

    Кол-во: 1321

    "Позиция 16"

    "8PT12696 ЗАЖИМ ф."Siemens""

    Кол-во: 45

    "Позиция 17"

    "8PT13035 МЕЖКАТУШЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 6697

    "Позиция 18"

    "8PT13277 ДЕРЖАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 440

    "Позиция 19"

    "8PT14216 СКАБА ф."Siemens""

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "8PT1696 ограждение ф."Siemens""

    Кол-во: 127

    "Позиция 21"

    "8PT17897 КОНТАКТ ф."Siemens""

    Кол-во: 2671

    "Позиция 22"

    "8PT17902 КОНТАКТ ф."Siemens""

    Кол-во: 19670

    "Позиция 23"

    "8PT1889 РУЧКА ф."Siemens""

    Кол-во: 750

    "Позиция 24"

    "8PT22743 ДЕРЖАТЕЛЬ (ПОКУПНАЯ) ф."Siemens""

    Кол-во: 463

    "Позиция 25"

    "Блок-контакт 2НО+2НЗ, боковой 3RV1901-1J ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Выключатель автоматический 10А, кривая B, 2 пол., 10кА 5SY5210-6 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Выключатель автоматический 250А, 3Р, 50кA 3VL3725-1AA36-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Выключатель автоматический 3 А, кривая C, 2 пол., 6 кА 5SX2 203-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Выключатель автоматический 315 А, 3 пол., 50кА 3VL4731-1DC36-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Выключатель автоматический 400 А, 3 пол, 50 кА 3VL4740-1DC36-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Гайка шпинделя M12 8PT6418 ф."Siemens""

    Кол-во: 305

    "Позиция 32"

    "Заглушка 8PT2625 ф."Siemens""

    Кол-во: 153

    "Позиция 33"

    "Зажим 8PT5662 ф."Siemens""

    Кол-во: 494

    "Позиция 34"

    "Зажим вспомогательных цепей 3 полюса, типоразмер S3 3RT1946-4F ф."Siemens""

    Кол-во: 2500

    "Позиция 35"

    "Зажим присоединительный 5ST2 157 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Зажим присоединительный 5ST2 166 ф."Siemens""

    Кол-во: 14

    "Позиция 37"

    "Заклепка пластиковая 8PT8353 ф."Siemens""

    Кол-во: 1102

    "Позиция 38"

    "Замок 8PT538 ф."Siemens""

    Кол-во: 908

    "Позиция 39"

    "Изолятор ERI:551510 8PT6908 ф."Siemens""

    Кол-во: 2343

    "Позиция 40"

    "Индикатор 8PT12581 ф."Siemens""

    Кол-во: 516

    "Позиция 41"

    "Индикатор положения 8PT12660 ф."Siemens""

    Кол-во: 421

    "Позиция 42"

    "Контактор 5TT5 800-0 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Модуль вывода дискретных сигналов SM 422 32 выхода DC 24 В/ 0.5 А 6ES7422-1BL00 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Реле контроля напряжения 2 CO 3UG4513-1BR20 ф."Siemens""

    Кол-во: 28

    "Позиция 45"

    "Реле контроля тока 2-500 мА, 24-240 В, AC/DC 3UG4621-1AW30 ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 46"

    "Реле перегрузки 2.2..3.2 A, 1НO+1НЗ 3RU11 16-1DB0 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Соединитель для подключения к profibus до12 мбит/с 6ES7972-0BA41-0XA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Соединитель фронтальный 48 контактов, винтовые зажимы 6ES7492-1AL00-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Стойка монтажная UR2 1х9 соединитель 6ES7400-1JA01-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Субмодуль интерфейсный IF964 - DP 1. Profibus-DP 6ES7964-2AA04-0AB0 ф. "Siemens" ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Табличка для защелкивания, без маркировки 3SB39 05-1AA ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Трубка изоляционная 8PT8354 ф."Siemens""

    Кол-во: 2806

    "Позиция 53"

    "Цоколь LZS:PT78720 ф."Siemens""

    Кол-во: 18

    "Позиция 54"

    "3RH1921-1DA11 БЛОК-КОНТАКТ ф."Siemens""

    Кол-во: 32

    "Позиция 55"

    "3RH1921-1FA22 БЛОК-КОНТАКТ ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "3RH1921-1HA22 БЛОК-КОНТАКТ ф."Siemens""

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "3RT1034-1AP04 КОНТАКТОР ф."Siemens""

    Кол-во: 16

    "Позиция 58"

    "3RT1045-1AP04 КОНТАКТОР ф."Siemens""

    Кол-во: 62

    "Позиция 59"

    "3RT1926-2FL11 БЛОК-КОНТАКТ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "3RU1116-0JB0 РЕЛЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "3RU1126-1EBO РЕЛЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "3RU1126-1GB0 РЕЛЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "3RU1126-1KB0 РЕЛЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "3RV1011-0CA15 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "3SB1212-6BC06 ЛАМПА (RED) ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "3SB3000-0AA81 КНОПКА GREEN (ДЕТАЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ) ф."Siemens""

    Кол-во: 18

    "Позиция 67"

    "3SB3245-0АА41 СИГНАЛИЗАТОР СВЕТОВОЙ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "3SB3252-6AА30 ИНДИКАТОР ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "3SB3400-1A ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПЫ ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "3SB3400-3F 400/24 ТРАНСФОРМАТОР ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "3SB3601-0AA21 КОМПЛЕКТНОЕ УСТ-ВО ф."Siemens""

    Кол-во: 118

    "Позиция 72"

    "3VL1712-1DA33-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "3VL1712-2DA33-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 11

    "Позиция 74"

    "3VL1716-1DA33-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "3VL1716-2DA33-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "3VL1716-2EH43-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "3VL1725-1DA33-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 16

    "Позиция 78"

    "3VL1725-1DA36-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "3VL1796-1DA33-8TD1 АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "3VL2708-1DC33-2JB1 выключатель автоматический ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "3VL2710-1DC33-0AB1 выключатель автоматический ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "3VL2712-1DC33-2JB1выключатель автоматический ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "3VL2716-2AA33-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "3VL2716-3AA33-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 85"

    "3VL3725-1AA46-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "3VL4725-1DC36-8TD1-ZM22 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 87"

    "3VL4740-1AA46-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "3VL4740-2AA36-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 89"

    "3VL5750-2DK36-8TE1 Выключатель автоматический ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "3VL5763-1AE36-0AC1 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "3VL5763-2AE36-0AE1 АВТОМАТИЧ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 58

    "Позиция 92"

    "3VL6780-1AA36-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "3VL7710-1AE36-0AE1-ZM22 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "3VL7712-1AA36-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 95"

    "3VL9000-4WL00 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "3VL9000-8AK00 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ VL160 ВТЫЧНОЙ ЦОКОЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "3VL9200-4PA30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "3VL9206-6AE30 ф."Siemens""

    Кол-во: 18

    "Позиция 99"

    "3VL9206-6AP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "3VL9206-6CP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 101"

    "3VL9206-7DC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 102"

    "3VL9210-6AE30 ф."Siemens""

    Кол-во: 28

    "Позиция 103"

    "3VL9210-6AP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "3VL9210-6CL30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "3VL9210-6CM30 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 106"

    "3VL9210-6CP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "3VL9210-8TC00 ф."Siemens""

    Кол-во: 11

    "Позиция 108"

    "3VL9216-4ED30 Выключатель ф."Siemens""

    Кол-во: 22

    "Позиция 109"

    "3VL9216-6AC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "3VL9216-6AP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "3VL9216-6CL30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "3VL9216-6CM30 ф."Siemens""

    Кол-во: 21

    "Позиция 113"

    "3VL9216-8TC00 ф."Siemens""

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "3VL9300-3HE00 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "3VL9300-3HF04 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "3VL9300-3HL00 ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "3VL9300-4TD30 принадлежность ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "3VL9320-6AG30 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 119"

    "3VL9320-6AP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "3VL9320-6CH30 ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 121"

    "3VL9320-6CH30 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "3VL9320-6CP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "3VL9320-7DC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 19

    "Позиция 124"

    "3VL9320-7EC40 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "3VL9325-5GF40 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 126"

    "3VL9325-6AE30 ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "3VL9325-6AP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "3VL9325-6CL30 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "3VL9325-6CM30 ф."Siemens""

    Кол-во: 16

    "Позиция 130"

    "3VL9325-6CP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "3VL9325-7EC40 ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 132"

    "3VL9325-8TC00 ф."Siemens""

    Кол-во: 18

    "Позиция 133"

    "3VL9400-1SC00 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "3VL9400-1SQ00 ф."Siemens""

    Кол-во: 24

    "Позиция 135"

    "3VL9400-1SV00 ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "3VL9400-1UH00 ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 137"

    "3VL9400-1UJ00 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "3VL9400-1UJ00 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "3VL9400-2AJ10 ф."Siemens""

    Кол-во: 87

    "Позиция 140"

    "3VL9400-2AJ20 Крепежные элементы металлические ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "3VL9400-3AU10 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "3VL9400-3HE00 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 143"

    "3VL9400-3HF04 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "3VL9400-3HF04 ф."Siemens""

    Кол-во: 11

    "Позиция 145"

    "3VL9400-4ED30 Принадлежность для VL400 ф."Siemens""

    Кол-во: 44

    "Позиция 146"

    "3VL9400-4PA30 ф."Siemens""

    Кол-во: 51

    "Позиция 147"

    "3VL9400-4WA30 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "3VL9400-4WC30 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 149"

    "3VL9400-4WF30 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 150"

    "3VL9400-8CB30 переключатель ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "3VL9425-7DC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 11

    "Позиция 152"

    "3VL9431-6AE30 ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "3VL9431-6AP30 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "3VL9431-6CH30 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 155"

    "3VL9431-6CL30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "3VL9431-6CM30 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "3VL9431-7DC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 158"

    "3VL9431-7EJ40 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "3VL9440-5GH40 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 160"

    "3VL9440-6AB30 ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 161"

    "3VL9440-6AC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 162"

    "3VL9440-6AG30 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "3VL9440-6CH30 ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "3VL9440-6CM30 ф."Siemens""

    Кол-во: 31

    "Позиция 165"

    "3VL9440-8TC00 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 166"

    "3VL9500-4PA30 ф."Siemens""

    Кол-во: 178

    "Позиция 167"

    "3VL9500-4TG30 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "3VL9500-4WC30 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 169"

    "3VL9500-4WC40 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "3VL9540-7DC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 171"

    "3VL9550-7DC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "3VL9563-6AB30 ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 173"

    "3VL9563-6AE30 ф."Siemens""

    Кол-во: 14

    "Позиция 174"

    "3VL9563-6CH30 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 175"

    "3VL9563-6CM30 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 176"

    "3VL9563-7DC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "3VL9563-8TC00 ф."Siemens""

    Кол-во: 14

    "Позиция 178"

    "3VL9600-3HA00 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 179"

    "3VL9600-3HF04 Привод с выводом на дверь ф."Siemens""

    Кол-во: 39

    "Позиция 180"

    "3VL9600-3HG05 принадлежность ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "3VL9600-3MJ00 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 182"

    "3VL9600-3MQ00 принадлежность ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "3VL9600-4ED30 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "3VL9600-4TA00 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "3VL9680-6AE30 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "3VL9680-6CM30 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 187"

    "3VL9680-8TC00 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "3VL9710-6AE30 ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 189"

    "3VL9800-1SQ00 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "3VL9800-1ST00 принадлежность ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "3VL9800-1UH00 ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 192"

    "3VL9816-2AL00 АДАПТЕР ф."Siemens""

    Кол-во: 118

    "Позиция 193"

    "3VL9816-2AL00 ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 194"

    "3VL9816-6AE30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "3WL1225-3NG36-4GG4-Z ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "3WL1340-4NG36-4GG4-Z АВТ. ВЫКЛ. ВЫКАТ. ИСП. ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "3WL9111-0AA32-0AA0 External Trunsformer for N-Conductor,copper connectors SizeII ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 198"

    "3WL9111-0AA33-0AA0 External Trunsformer for N-Conductor,copper connectors SizeII ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 199"

    "3WL9111-0AA51-0AA0 В02-модуль номинального тока 250A ф."Siemens""

    Кол-во: 48

    "Позиция 200"

    "3WL9111-0AA52-0AA0 B03-модуль номинального тока 315A ф."Siemens""

    Кол-во: 67

    "Позиция 201"

    "3WL9111-0AA53-0AA0 B04-модуль номинального тока 400A ф."Siemens""

    Кол-во: 58

    "Позиция 202"

    "3WL9111-0AA54-0AA0 B05-модуль номинального тока 500A ф."Siemens""

    Кол-во: 60

    "Позиция 203"

    "3WL9111-0AA55-0AA0 B06-модуль номинального тока 630A ф."Siemens""

    Кол-во: 40

    "Позиция 204"

    "3WL9111-0AA55-0AA0 В06 -модуль номинального тока 630А ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 205"

    "3WL9111-0AA56-0AA0 B08-модуль номинального тока 800A ф."Siemens""

    Кол-во: 60

    "Позиция 206"

    "3WL9111-0AA57-0AA0 B10-модуль номинального тока 1000A ф."Siemens""

    Кол-во: 72

    "Позиция 207"

    "3WL9111-0AA58-0AA0 B12-модуль номинального тока 1250A ф."Siemens""

    Кол-во: 38

    "Позиция 208"

    "3WL9111-0AA62-0AA0 B20-модуль номинального тока 2000A ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 209"

    "3WL9111-0AB03-0AA0 ОТВ.ЧАСТЬ МОДУЛЯ НОЖ.КОНТ. c Sigut винт.клеммами(31101710001) ф."Siemens""

    Кол-во: 16

    "Позиция 210"

    "3WL9111-0AB04-0AA0 ОТВ.ЧАСТЬ МОДУЛЯ НОЖ.КОНТ. c пруж.клеммами(31101711001) ф."Siemens""

    Кол-во: 170

    "Позиция 211"

    "3WL9111-0AB08-0AA0 МОДУЛЬ СКОЛЬЗЯЩИХ КОНТАКТОВ ДЛЯ КАРКАС-ШАССИ (31101707001) ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "3WL9111-0AD01-0AA0 Shunt release 16.8-26.4Vdc(31101730001) ф."Siemens""

    Кол-во: 70

    "Позиция 213"

    "3WL9111-0AD06-0AA0 Shunt release 154-242Vdc / 161-253Vac(31101730006) ф."Siemens""

    Кол-во: 19

    "Позиция 214"

    "3WL9111-0AE06-0AA0 Undervoltage release 323-457Vac(31101740006) ф."Siemens""

    Кол-во: 70

    "Позиция 215"

    "3WL9111-0AN33-0AA0 SIZE 1 IEC 1600A (31102420002) ф."Siemens""

    Кол-во: 54

    "Позиция 216"

    "3WL9111-0AP04-0AA0 Шторки каркас-шасси, типоразмер А ф."Siemens""

    Кол-во: 24

    "Позиция 217"

    "3WL9111-0AP06-0AA0 Shutter 3p size II Шторки каркас-шасси, тип В ф."Siemens""

    Кол-во: 25

    "Позиция 218"

    "3WL9111-0AT03-0AA0 F05 модуль изм. функц. PLUS ф."Siemens""

    Кол-во: 77

    "Позиция 219"

    "3WL9111-0AT16-0AA0 F01 (31103260001) BSS-Modul ф."Siemens""

    Кол-во: 147

    "Позиция 220"

    "3WL9111-0AT26-0AA0 МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ РЕЛЕЙНЫЙ ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 221"

    "3WL9111-0AT27-0AA0 МОДУЛЬ ДИСКР. ВХОДОВ ф."Siemens""

    Кол-во: 24

    "Позиция 222"

    "3WL9111-0AT32-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 223"

    "3WL9111-0AT53-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "3WL9111-0AT56-0AA0 МОДУЛЬ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ GFM AT f. 55B-76B(31103453001) ф."Siemens""

    Кол-во: 46

    "Позиция 225"

    "3WL9111-0BA22-0AA0 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 226"

    "3WL9111-0BA36-0AA0 ЧАСТЬ КОРПУСА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ф."Siemens""

    Кол-во: 138

    "Позиция 227"

    "3WL9111-0BA41-0AA0 Блокировка несанкционированного вкл. ф."Siemens""

    Кол-во: 111

    "Позиция 228"

    "3WL9111-0BB68-0AA0 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "3WL9112-8AA41-0AA0 (56374) крепёж элемента код. ном. тока в каркас-шасси ф."Siemens""

    Кол-во: 297

    "Позиция 230"

    "3WL9112-8AF20-0AA0 Крепеж для сборки каркас-шасси тип В ф."Siemens""

    Кол-во: 11

    "Позиция 231"

    "3WL9112-8AG20-0AA0 (31102410001) Lamination block kpl. BGI 1000A шкив ламин. ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 232"

    "3WL9112-8AG23-0AA0 блок ламельных контактов для типоразмера В, 2500A ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "3WL9312-7AA0-0AA1 ETU 27B ф."Siemens""

    Кол-во: 96

    "Позиция 234"

    "3WL9315-5AA0-0AA1 ETU 55B ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "5ST2144 РАЗЪЕМ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 236"

    "5SU1656-1KK20 Дифф. автомат ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 237"

    "5SX2204-7 4А АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 238"

    "5SX2210-7 АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 33

    "Позиция 239"

    "5SX5201-7 выключатель ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 240"

    "5SX9102 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 44

    "Позиция 241"

    "5SY4106-7 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 14

    "Позиция 242"

    "5TE1310 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "5TE9011 ПРИВОД ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "6AV6574-2AC00-2AA1 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "6AV6613-1DA51-2CA0 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "6AV6640-0BA11-0AX0 ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА SIMATIC ОР 73 Micro ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 247"

    "6AV6643-0DD01-1AX1 ПАНЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "6AV6671-8XB10-0AX1 SD512 КАРТА ПАМЯТИ ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 249"

    "6ED1052-2HB00-0BA5 ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "6ED1055-1HB00-0BA0 МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА LOGO! ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "6EP1332-5BA10 Преобразователь ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "6EP1333-3BA00 SITOP POWER 5A СТАБИЛИЗАТОР ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 253"

    "6EP1333-3BA00 SITOP POWER 5A СТАБИЛИЗАТОР ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "6EP1931-2EC21МОДУЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 255"

    "6ES7214-2AD23-0XB0 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "6ES7216-2AD23-0XB0 МОДУЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "6ES7231-7PB22-0XA0 ЭЛЕКТРОН. БЛОК ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 258"

    "6ES7277-0AA22-0XA0 МОДУЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "6ES7400-1JA01-0AA0 КОНТРОЛЛЕР ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "6ES7421-7DH00-0AB0 МОДУЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "6ES7431-7QH00-0AB0 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 262"

    "6ES7441-1AA04-0AE0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "6ES7901-3CB30-0XA0 КАБЕЛЬ S7-200 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 264"

    "6ES7901-3CB30-0XA0 КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ S7-200 ф."Siemens""

    Кол-во: 27

    "Позиция 265"

    "6ES7972-0BB41-0XA0 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "6FX2003-0SU12 Разъем ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "6GK1713-5DB64-3AA0 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "6GK5204-2BB00-2AA3 КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 269"

    "7KG8000-8AB20 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "7UM6225-5EB91-3CG0 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "8PT11046 БОЛТ ф."Siemens""

    Кол-во: 4198

    "Позиция 272"

    "8PT11046 БОЛТ ф."Siemens""

    Кол-во: 22

    "Позиция 273"

    "8PT22743 держатель ф."Siemens""

    Кол-во: 481

    "Позиция 274"

    "8PT243440 ДВЕРЬ ОТСЕКА W600 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "8PT2530 МЕТКА SIVACON ф."Siemens""

    Кол-во: 1739

    "Позиция 276"

    "8PT2530 МЕТКА SIVACON ф."Siemens""

    Кол-во: 105

    "Позиция 277"

    "8PT2625 КРЫШКА КАНАЛА ф."Siemens""

    Кол-во: 2068

    "Позиция 278"

    "8PT2630 КОРПУС ДЛЯ ВХОДНЫХ КОНТАКТОВ ф."Siemens""

    Кол-во: 1899

    "Позиция 279"

    "8PT2631 КОРПУС ДЛЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ ф."Siemens""

    Кол-во: 2087

    "Позиция 280"

    "8PT2631 КОРПУС ДЛЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ ф."Siemens""

    Кол-во: 1120

    "Позиция 281"

    "8PT3599 ВЕРХНЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ ШИН ф."Siemens""

    Кол-во: 325

    "Позиция 282"

    "8PT3600НИЖНЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ ШИН ф."Siemens""

    Кол-во: 274

    "Позиция 283"

    "8PT4768КРЫШКА ФИД. ШИН ф."Siemens""

    Кол-во: 451

    "Позиция 284"

    "8PT540 ЗАМОК С КЛЮЧОМ ф."Siemens""

    Кол-во: 1163

    "Позиция 285"

    "8PT5434 ПОДШИПНИК ф."Siemens""

    Кол-во: 987

    "Позиция 286"

    "8PT5434 ПОДШИПНИК ф."Siemens""

    Кол-во: 86

    "Позиция 287"

    "8PT6418 ВИНТ ф."Siemens""

    Кол-во: 228

    "Позиция 288"

    "8PT6418 ВИНТ ф."Siemens""

    Кол-во: 49

    "Позиция 289"

    "8PT7200 ОГРАЖДЕНИЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 215

    "Позиция 290"

    "8PT7870 АДАПТЕР ф."Siemens""

    Кол-во: 265

    "Позиция 291"

    "8PT7871 ШТЕКЕР ф."Siemens""

    Кол-во: 1782

    "Позиция 292"

    "8PT7872 БУКСА ф."Siemens""

    Кол-во: 2046

    "Позиция 293"

    "8PT7873 МЕЖКАТУШЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 1528

    "Позиция 294"

    "8PT8151 РЫЧАГ ф."Siemens""

    Кол-во: 669

    "Позиция 295"

    "8PT8151 РЫЧАГ ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 296"

    "8PT8152 РЫЧАГ ф."Siemens""

    Кол-во: 254

    "Позиция 297"

    "8PT8154 РЫЧАГ ф."Siemens""

    Кол-во: 324

    "Позиция 298"

    "8PT8154 РЫЧАГ ф."Siemens""

    Кол-во: 247

    "Позиция 299"

    "8PT8571 основа ф."Siemens""

    Кол-во: 80

    "Позиция 300"

    "8PT8572 площадка ф."Siemens""

    Кол-во: 190

    "Позиция 301"

    "8PT8573 рычаг ф."Siemens""

    Кол-во: 185

    "Позиция 302"

    "8PT8574 рычаг ф."Siemens""

    Кол-во: 187

    "Позиция 303"

    "8PT8575 основа ф."Siemens""

    Кол-во: 250

    "Позиция 304"

    "8PT8577 рычаг ф."Siemens""

    Кол-во: 50

    "Позиция 305"

    "8PT8578 держатель для перил ф."Siemens""

    Кол-во: 560

    "Позиция 306"

    "8PT8585 перила ф."Siemens""

    Кол-во: 99

    "Позиция 307"

    "8PT8586 перила ф."Siemens""

    Кол-во: 100

    "Позиция 308"

    "8PT8588 перила ф."Siemens""

    Кол-во: 118

    "Позиция 309"

    "8PT9188 КАБЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 2321

    "Позиция 310"

    "8UC6024 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 40

    "Позиция 311"

    "8UC7111-6BD15 ЧАСТЬ КОРПУСА ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 312"

    "8UC7314-6BD44 ф."Siemens""

    Кол-во: 17

    "Позиция 313"

    "8WA1011-1DH11 КЛЕММА ПРОХОДНАЯ ф."Siemens""

    Кол-во: 73

    "Позиция 314"

    "8WA1011-2DG11 КЛЕММА ПРОХОДНАЯ ф."Siemens""

    Кол-во: 49

    "Позиция 315"

    "SIMATIC S7-300 Коммуникационный процессор CP341 с интерфейсом RS422/485 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "SM 338 POS Модуль для подключения 3 SSI датчиков абсолютного перемещения. 6ES733 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Автоматический выключатель 2 А, кривая D, 1 пол., 10 кA 5SY4102-8 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 318"

    "Автоматический выключатель 3RV1021-1JA10 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 319"

    "Адаптер 8PT4073 ф."Siemens""

    Кол-во: 2235

    "Позиция 320"

    "Архивы пользовательские, 1500 переменных для Simatic WinCC версии 6.2 6AV6371-1D ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 321"

    "Базовый модуль SIMOCODE PRO 3UF7010-1AU00-0 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 322"

    "Блок питания SITOP MODULAR 10 ф."Siemens""

    Кол-во: 16

    "Позиция 323"

    "Блок питания SITOP POWER 20 А Вход: AC 120/230 В, Выход: DC 24В/ 20 A ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Блок питания SITOP POWER 4 A Вход: AC 120/230В, Выход: DC 24В/4 A 6EP1332-1SH22 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 325"

    "Блок питания SITOP SMART 240 W Вход: AC 120/230 В, Выход: DC 24 В/10 A ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 326"

    "Ввод-вывод LOGO! AC/DC 24 В, 4 рел. вых., 4 вх. 6ED1 055-1HB00-0BA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 327"

    "Ввод-вывод LOGO! AC/DC 24 В, 8 рел. вых., 8 вх. 6ED1 055-1NB10-0BA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 328"

    "Вилка разъема вторичных цепей 40 мест 8PT7868 ф."Siemens""

    Кол-во: 1393

    "Позиция 329"

    "Вилка разъема вторичных цепей 40 мест 8PT7868 ф."Siemens""

    Кол-во: 889

    "Позиция 330"

    "Внутреняя часть 8PT12580 ф."Siemens""

    Кол-во: 618

    "Позиция 331"

    "Входной контакт 8PT2630 ф."Siemens""

    Кол-во: 723

    "Позиция 332"

    "Выключатель автоматический 0.16 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-0AA10 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Выключатель автоматический 0.4 А, 3 пол, 100 кА 3RV10 21-0EA15 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Выключатель автоматический 0.5 А, кривая C, 1 пол., 6 кА 5SX2 105-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 335"

    "Выключатель автоматический 0.8 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-0HA10 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Выключатель автоматический 1 А, кривая C, 1 пол., 10 кА 5SX4 101-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 337"

    "Выключатель автоматический 1 А, кривая C, 2 пол., 6 кА 5SX2 201-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 338"

    "Выключатель автоматический 1 А, кривая С, 1 пол., 10 кA 5SY4 101-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 14

    "Позиция 339"

    "Выключатель автоматический 1 А, кривая С, 2 пол., 10 кA 5SY4 201-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Выключатель автоматический 1 А, кривая С, 2 пол., 10 кА 5SX4 201-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 341"

    "Выключатель автоматический 10 A, тип B, 1 пол., 4.5 кА (10 кA) 5SX5 110-6 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 342"

    "Выключатель автоматический 10 А, 3 пол, 100 кА 3RV10 21-1JA15 ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 343"

    "Выключатель автоматический 10 А, кривая C, 1 пол., 10 кА 5SX4 110-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 344"

    "Выключатель автоматический 10 А, кривая С, 2 пол., 10 кA 5SY5 210-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 345"

    "Выключатель автоматический 10 А, кривая С, 2 пол., 6 кА 5SX2 210-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 346"

    "Выключатель автоматический 100 А, 3 пол, 50 кА 3VL2710-1UL33-0AB1 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 347"

    "Выключатель автоматический 100 А, 3 пол., 50 кА 3VL2710-1CL33-0AD1-ZM22 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Выключатель автоматический 100 А, 3 пол., 50 кА 3VL2710-1DC33-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 349"

    "Выключатель автоматический 100 А, 3 р, 40 кА 3VL2710-1DC33-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 350"

    "Выключатель автоматический 12.5 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-1KA10 ф."Siemens""

    Кол-во: 16

    "Позиция 351"

    "Выключатель автоматический 1250 А, 3 пол., 65 кА 3WL11 12-3FG36-4GA4-ZC22 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 352"

    "Выключатель автоматический 125А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2712-1DC33-8TD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Выключатель автоматический 16 А, 3 пол., 50 кА 3RV10 21-4AA15 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 354"

    "Выключатель автоматический 16 А, 3 пол., 50 кА 3RV1021-4AA10 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 355"

    "Выключатель автоматический 16 А, 3 пол., 50 кА 3RV13 21-4AC10 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Выключатель автоматический 16 А, кривая С, 1 пол., 10 кA 5SY5 116-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 357"

    "Выключатель автоматический 16 А, кривая С, 3 пол., 10 кА 5SX4 316-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 358"

    "Выключатель автоматический 160 А, 3 пол., 50 кА 3VL2716-1CL33-0AD1-ZM22 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Выключатель автоматический 160А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2716-1DC33-8TD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Выключатель автоматический 1А, кривая С, 3 пол., 10 кA 5SX4 301-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 361"

    "Выключатель автоматический 2 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-1BA15 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 362"

    "Выключатель автоматический 2 А, кривая C, 1 пол., 15 кА 5SY7102-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Выключатель автоматический 2.5 А, 3 пол, 100 кА 3RV10 21-1CA15 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 364"

    "Выключатель автоматический 20 А, 3 пол., 50 кА 3VL1702-1DD33-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 365"

    "Выключатель автоматический 20 А, кривая C, 1 пол., 15 кА 5SY7120-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "Выключатель автоматический 20 А, кривая С, 3 пол., 10 кA 5SY4 320-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 367"

    "Выключатель автоматический 200 А, 3 пол, 50 кА, Uн.р. 220 В DC 3VL3720-1SE36-8QD ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 368"

    "Выключатель автоматический 200 А, 3 пол., 55кА 3VL3720-1SE36-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 369"

    "Выключатель автоматический 200А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL3720-1DC36-8TD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "Выключатель автоматический 20А,кривая С, 3пол., 6кА 5SY6 320-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Выключатель автоматический 25 A, 3 пол., 50 кА 3RV10 21-4DA10 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "Выключатель автоматический 250 А, 3 пол., 55 кА 3VL3725-1SB36-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 373"

    "Выключатель автоматический 250 А, 3 пол., 55кА 3VL3725-1SE36-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 374"

    "Выключатель автоматический 3 А, кривая С, 4 пол, 10 кА 5SY4 403-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Выключатель автоматический 315 A, 3 пол., 50 кА 3VL4731-1SE36-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 376"

    "Выключатель автоматический 4 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 11-1EA15 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 377"

    "Выключатель автоматический 4 А, кривая С, 2 пол., 6 кА 5SX2 204-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 378"

    "Выключатель автоматический 40 А, кривая С, 2 пол., 4,5 (10) кA 5SX5 240-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 379"

    "Выключатель автоматический 40 А, кривая С, 4 пол., 25 кА 5SY8 440-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Выключатель автоматический 400 А, 3 пол, 50 кА 3VL4740-1CL36-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 381"

    "Выключатель автоматический 400 А, 3 пол, 55 кА 3VL4740-1UL36-8QA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 382"

    "Выключатель автоматический 400 А, 3 пол, 70 кА, Uн.р. 220 В AC 3VL4740-2DC36-8TD ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Выключатель автоматический 400 А, 3 пол., 70 кА 3VL4740-2DC36-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 384"

    "Выключатель автоматический 400 А, 3 р, 45 кА 3VL4740-1DC36-8TD1-ZM22 ф."Siemens""

    Кол-во: 22

    "Позиция 385"

    "Выключатель автоматический 5 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-1FA10 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 386"

    "Выключатель автоматический 50 А, 3 пол., 50 кА 3RV10 41-4HA10 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 387"

    "Выключатель автоматический 50 А, кривая С, 4 пол., 25 кА 5SY8 450-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 388"

    "Выключатель автоматический 5SY7 104-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 389"

    "Выключатель автоматический 5SY7 110-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 390"

    "Выключатель автоматический 5SY7 310-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Выключатель автоматический 5SY7 320-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 392"

    "Выключатель автоматический 6 А, кривая B, 2 пол., 10 кА 5SY5 206-6 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 393"

    "Выключатель автоматический 6 А, кривая С, 1 пол., 25 кА 5SY8 106-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 394"

    "Выключатель автоматический 6 А, кривая С, 2 пол., 6 кА 5SX2 206-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 395"

    "Выключатель автоматический 63 А, 3 пол, 50 кА 3VL2706-1UL33-0AB1 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 396"

    "Выключатель автоматический 63 А, 3 пол, 55 кА 3VL2706-1SG33-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 397"

    "Выключатель автоматический 63 А, 3 пол., 50 кА 3VL2706-1DC33-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 398"

    "Выключатель автоматический 63 А, 3 пол., 55 кА 3VL2706-1SB33-0AD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 16

    "Позиция 399"

    "Выключатель автоматический 63 А, кривая С, 3 пол., 10 кA 5SY4 363-7 ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 400"

    "Выключатель автоматический 630 А, 3 пол., 55кА 3VL5763-1SE36-0AE1 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 401"

    "Выключатель автоматический 63А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2706-1DC33-8TD1 ф."Siemens"

    Кол-во: 1

    "Позиция 402"

    "Выключатель автоматический 63А, кривая В, 3 пол., 15кА 5SY7363-6 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 403"

    "Выключатель автоматический 6А,кривая B, 1пол., 10кА 5SY4 106-6 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "Выключатель автоматический 80 А, 3 р, 40 кА 3VL2708-1DC33-0AD1-ZM22 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 405"

    "Выключатель автоматический 80А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2708-1DC33-8TD1 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 406"

    "Выключатель автоматический более 63А 3VL7712-1AA36-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Выключатель кнопочный 1 НО, 1 НЗ, зеленый 3SB32 01-0AA41 ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 408"

    "Выключатель кнопочный красный/зеленый 3SB31 00-8AC21 ф."Siemens""

    Кол-во: 25

    "Позиция 409"

    "Выключатель кнопочный черный, 1 НЗ 3SB32 03-0AA11 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "Выключатель кнопочный черный, 1 НО + 1 НЗ 3SB32 01-0AA11 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 411"

    "Выключатель позиционный сигнальный 3VL9 000-4WL00 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 412"

    "Кабель интерфейсный 7XV5100-4 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 413"

    "Кабель соединительный Profibus 830-1T, DB-9/DB-9, 1,5 м 6XV1830-1CH15 ф."Siemens"

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Карта PCI CP 5613A2 1xRS-485, 32 бита, 3.3/5 В, 33/66 МГц 6GK1561-3AA01 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 415"

    "Карта памяти (MMC) для CPU S7 300 FLASH, 512 KB 6ES7953-8LJ20-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 416"

    "Карта памяти для S7-300/C7/ET 200 3.3 В NFLASH, 8 МБАЙТ 6ES7953-8LP20-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Карта памяти для S7-400, длинное исполнение, 5B FLASH-EPROM, 8 МБайт 6ES7952-1KP ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Ключ для выкатных блоков CRANK 8PT6150 ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 419"

    "Кнопка с подсветкой 1 НЗ, красный светодиод 3SB32 46-0AA21 ф."Siemens""

    Кол-во: 17

    "Позиция 420"

    "Кнопка с подсветкой 1 НО, зеленый светодиод 3SB32 45-0AA41 ф."Siemens""

    Кол-во: 17

    "Позиция 421"

    "Комбинированная защелка LZS:PT17024 ф."Siemens""

    Кол-во: 163

    "Позиция 422"

    "Комплект деталей SIVACON RU5:FRM-0000001358 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Конвертер звуковой DC 24 3SB19 02-2BN ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Контакт дополнительный 2НО 3SB34 03-0D ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 425"

    "Контакт дополнительный положения 1НО + 1НЗ 5SX9 100 ф."Siemens""

    Кол-во: 18

    "Позиция 426"

    "Контакт дополнительный положения 2 НО 3RV1901-1F ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 427"

    "Контакт дополнительный срабатывания 1НО + 1НЗ 5SX9 200 ф."Siemens""

    Кол-во: 19

    "Позиция 428"

    "Контакт розетки обжимной 1.5 мм2 8PT17897 ф."Siemens""

    Кол-во: 19000

    "Позиция 429"

    "Контакт с пружиной 8PT2597 ф."Siemens""

    Кол-во: 2982

    "Позиция 430"

    "Контактор 17А, 7.5кВт, 230В AC 3RT1025-1AP00 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Контактор 185А, 90кВт, 110-127В AC/DC, 2НО+2НЗ 3RT1056-6AF36 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 432"

    "Контактор 20А, 11кВт, 220В DC, 2НО+2НЗ 3RT2526-1BM40 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 433"

    "Контактор 225А, 110кВт, 220-240В, 2НО+2НЗ 3RT1064-6AP36 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Контактор 25А, 11кВт, 24В DC 3RT1026-1BB40 ф."Siemens""

    Кол-во: 28

    "Позиция 435"

    "Контактор 65А, 30кВт, 230В AC, 2НО+2НЗ 3RT1044-1AP04 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 436"

    "Контактор 9А, 4кВт, 230В AC, 1НО 3RT1016-1AP01 ф."Siemens""

    Кол-во: 22

    "Позиция 437"

    "Контактор 9А, 4кВт, 230В AC, 2НО+2НЗ 3RT1023-1AP04 ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 438"

    "Контакты вставные для монтажа на плате комплект 10 шт. 3RB1900-0B ф."Siemens""

    Кол-во: 919

    "Позиция 439"

    "Корпус кнопочного поста пластмассовый, 1 аппарат 3SB38 01-0AA3 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 440"

    "Крышка торцевая 1− и 2−фазная 5ST2 155 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 441"

    "Крышка фидера 8PT4768 ф."Siemens""

    Кол-во: 1004

    "Позиция 442"

    "Лампа сигнальная белая, AC 230 В 3SB32 52-6AA60 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 443"

    "Лампа сигнальная красная, AC/DC 24 В 3SB32 44-6BA20 ф."Siemens""

    Кол-во: 6

    "Позиция 444"

    "Микропереключатель тестового положения 1 CO 8PT11049 ф."Siemens""

    Кол-во: 503

    "Позиция 445"

    "Модуль батарей DC 24 B / 3,2 Ah 6EP1935-6MD11 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 446"

    "Модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 8 входов, оптическая изоляция 6ES7331-7KF02-0AB0 ф."Siemens""

    Кол-во: 30

    "Позиция 447"

    "Модуль ввода дискретных сигналов SM 321 16 DI DC 24 В 6ES7321-1BH02-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Модуль ввода дискретных сигналов SM 321 оптическая изоляция, 16 DI DC 24 В 6ES7321-7BH01-0AB0 ф."Siemens""

    Кол-во: 34

    "Позиция 449"

    "Модуль ввода дискретных сигналов SM 421 16 дискр. входов DC 24 В 6ES7421-7BH01-0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов EM235 4 входа, 1 выход 6ES7235-0KD22-0XA ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 451"

    "Модуль ввода-вывода дискретных сигналов 32 входа, 32 выхода 6ES7223-1BM22-0XA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 452"

    "Модуль вывода аналоговых сигналов SM 432 8 выходов, разрешение 13 бит 6ES7432-1H ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Модуль вывода дискретных сигналов SM 322 8 выходов с замыкающ. контактами реле 6 ф."Siemens""

    Кол-во: 51

    "Позиция 454"

    "Модуль интерфейсный IM 360 установка в базовый блок контроллера 6ES7360-3AA01-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Модуль памяти EEPROM, 64 Кбайт 6ES7291-8GF23-0XA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Модуль связи оптический OLM/G12-1300 V4,0 1x RS485, 2 оптических порта 6GK1503-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 457"

    "Модуль соединительный для AC типоразмер S3 3RA1941-1AA00 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Моторный привод 3VL9400-3MQ00 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 459"

    "Наконечник полюсный 3VL9 216-4ED30 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 460"

    "Наконечник полюсный 3VL9 400-4ED30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 461"

    "Направляющая часть 8PT12578 ф."Siemens""

    Кол-во: 729

    "Позиция 462"

    "Направляющая часть 8PT12579 ф."Siemens""

    Кол-во: 678

    "Позиция 463"

    "Независимый расцепитель AC 208...277 В 3VL9 800-1ST00 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 464"

    "Обеспечение программное SIMOCODE ES 2007 PREMIUM 3ZS1312-6CC10-0YA5 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 465"

    "Панель оператора MP 277 10" 10.4" цветн. TFT дисплей, 640х480 точек, 64К цветов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 466"

    "Панель оператора MP 277 10", сенсорная, 640x480 точек, без клавиатуры 6AV6643-0C ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 467"

    "Панель оператора OP 177B DP сенсорный дисплей, клавиатура 6AV6642-0DC01-1AX0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 468"

    "Панель оператора OP270-10 10.4" цветн. STN дисплей, 640х480точек, 256 цветов 6AV ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 469"

    "Переключатель 3 положения, с фиксацией 3SB35 00-2DA11 ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 470"

    "Переключатель 3SB2210-2DB01 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 471"

    "Переключатель 3WL9111-0AH01-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 472"

    "Переключатель МУ/ДУ 3SB3000-2FA11 ф. "Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 473"

    "Переключатель МУ/ДУ 3SB3110-2KA11 ф. "Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 474"

    "Повторитель RS485 до 12 МБИТ/С, для сетей PROFIBUS/MPI 6ES7972-0AA01-0XA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 475"

    "Предохранитель плавкий 40 А, типоразмер 000 3NA3 817 ф. "Siemens""

    Кол-во: 5

    "Позиция 476"

    "Предохранитель плавкий 50А, 500В AC/250В DC, типоразмер 000, класс gG 3NA3820 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Предохранитель плавкий 6 A, AC 500 В, 10x38, класс gG 3NW6 001-1 ф."Siemens""

    Кол-во: 98

    "Позиция 478"

    "Предохранитель плавкий 63 А, 400 В 3NW6 222-1 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 479"

    "Предохранитель плавкий 80А, 500В AC/250В DC, типоразмер 000, класс gG 3NA3824 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 480"

    "Прибор измерительный универсальный SIMEAS P50 7KG7750-0AA01-0AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "Прибор измерительный универсальный SIMEAS P50 с дисплеем 96x96, 3 рел.вых., IP41 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 482"

    "Принадлежность для VL160 втычной цоколь монтажный комплект ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 483"

    "ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ VL250 ПЕРЕДНЕЕ ШИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ЧАСТЕЙ 3-Х ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 484"

    "ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ VL630, VL800 ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД С ВЫВОДОМ НА ДВЕРЬ ШКАФА ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 485"

    "Принадлежность для авт выключателя ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 486"

    "Принадлежность для шкафа SIVACON 8PQ9203-7AA50 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 487"

    "Принадлежность для шкафа SIVACON 8PQ9203-7AA62 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 488"

    "Принадлежность для шкафа SIVACON 8PQ9204-6AA16 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 489"

    "Программное обеспечение 6AV6371-1BN06-2AX0 ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 490"

    "Программное обеспечение S7-REDCONNECT V8.0 INCL 6GK1716-0HB80-3AA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 491"

    "Процессор коммуникационный 6GK7443-5DX05-0XE0 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 492"

    "Процессор коммуникационный CP 343-1 Lean Industrial Ethernet 6GK7343-1CX10-0XE0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 493"

    "Процессор коммуникационный CP 443-1 Industrial Ethernet 6GK7443-1EX11-0XE0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 494"

    "Процессор коммуникационный CP 443-1 Industrial Ethernet ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 495"

    "Процессор центральный CP412-2XJ05 6ES7412-2XJ05-0AB0 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 496"

    "Процессор центральный CPU 224XP 6ES7214-2AD23-0XB0 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 497"

    "Процессор центральный CPU 224XP ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 498"

    "Процессор центральный CPU 417-4H MPI/ PROFIBUS-DP + 1 x PROFIBUS-DP 6ES7417-4HL0 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 499"

    "Рамка для защелкивания табличек 3SB39 25-0AV ф."Siemens""

    Кол-во: 9

    "Позиция 500"

    "Расцепитель независимый 210-240 В 50 Гц, 190-330 В 60 Гц 3RV19 02-1DP0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 501"

    "Реле времени задержка на включение 0,05 с...100 ч, 2 СО, AC/DC 24...240 В 3RP15 25-1BW30 ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 502"

    "Реле втычное согласующее 230 AC LZX:PT570730 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 503"

    "Реле контроля изоляции 24-240В AC/DC, 10-110 кОм, 1 CO 3UG3082-1AW30 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 504"

    "Реле перегрузки 70..90 А, 1НО+1НЗ 3RU11 46-4LB0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 505"

    "Реле тока 5TT6 115 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 506"

    "Рессора 8PT8150 ф."Siemens""

    Кол-во: 1418

    "Позиция 507"

    "Розетка разъема вторичных цепей 40 мест 8PT7869 ф."Siemens""

    Кол-во: 1027

    "Позиция 508"

    "Розетка разъема вторичных цепей 40 мест 8PT7869 ф."Siemens""

    Кол-во: 700

    "Позиция 509"

    "Рукоятка U-образная 100мм 8PT5444 ф."Siemens""

    Кол-во: 1729

    "Позиция 510"

    "Рукоятка U-образная 60мм 8PT5387 ф."Siemens""

    Кол-во: 1331

    "Позиция 511"

    "Рычаг 8PT8151 ф."Siemens""

    Кол-во: 30

    "Позиция 512"

    "Устройство микропроцессорной защиты Siprotec 7SA5221-6NB91-4QB5+LOR ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 513"

    "Устройство микропроцессорной защиты Siprotec 7VK6111-6AB92-4YR0+LOS ф."Siemens""

    Кол-во: 7

    "Позиция 514"

    "Устройство параметрирования BDA PLUS, для автоматических выключателей 3WL/3VL 3W ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 515"

    "Цоколь втычной 3 полюсный, выкатное исполнение, подкл. спереди 3VL9600-4WC30 ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 516"

    "часть автоматического выключателя 3VL9700-4RH30 ф."Siemens""

    Кол-во: 8

    "Позиция 517"

    "Часть автоматического выключателя 8UC7262-6BD26 ф."Siemens""

    Кол-во: 13

    "Позиция 518"

    "Часть корпуса электрического 8UC7162-6BD22 ф."Siemens""

    Кол-во: 20

    "Позиция 519"

    "Шарнир дверной 8PT535 ф."Siemens""

    Кол-во: 149

    "Позиция 520"

    "Электронный блок 6ED1052-1HB00-0BA6 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 521"

    "Электронный блок 6GK7342-5DA03-0XE0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 522"

    "Электронный модуль 6ED1052-2HB00-0BA6 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 523"

    "Электронный модуль 6ED1055-1MD00-0BA1 ф."Siemens""

    Кол-во: 4

    "Позиция 524"

    "Элемент сопряжения рукоятки 5ST3 805-1 ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 525"

    "Программное обеспечение 3ZS2311-0CC10-0YA0 ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 526"

    "8PT15346 EMK: 1003-24-N ЧЕТЫРЕХЛЕПЕСТКОВ. ПРОФИЛЬ (1РУЛОН - 10М.) ф."Siemens""

    Кол-во: 263

    "Позиция 527"

    "8PT15348 EMK: 1016-70 ПЕНОРЕЗИНА (1РУЛОН - 10М.) ф."Siemens""

    Кол-во: 61

    "Позиция 528"

    "8PT15449 КРЫШКА УПЛОТНЕНИЯ (1УП-КА- 100М.) ф."Siemens""

    Кол-во: 191

    "Позиция 529"

    "8PT17271 ОКАНТОВКА ф."Siemens""

    Кол-во: 187

    "Позиция 530"

    "3KE4230-0BA ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 531"

    "3LD2223-7UK01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПРИВОДОМ ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 532"

    "3LD2724-7UK01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПРИВОДОМ ф."Siemens""

    Кол-во: 2

    "Позиция 533"

    "3NA3832 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ф."Siemens""

    Кол-во: 12

    "Позиция 534"

    "3NW6010-1 Переключатель ф."Siemens""

    Кол-во: 10

    "Позиция 535"

    "3NW7231 Предохранители цилиндрические ф."Siemens""

    Кол-во: 3

    "Позиция 536"

    "3RH1122-1AB00 РЕЛЕ ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    "Позиция 537"

    "3RT1026-1BB40 КОНТАКТОР ф."Siemens""

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225343
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство ПС 220 кВ «Купчинская» с заходами КЛ 220 кВ (установка силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА ориентировочная протяженность 0,5 км)»
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство...
    590761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить