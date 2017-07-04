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    Главная / Торги / Продажа. Электротехническая продукция ф."Rittal" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Продажа. Электротехническая продукция ф."Rittal" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2017 18:0004.07.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705938Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Электротехническая продукция ф."Rittal" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа. Электротехническая продукция ф."Rittal" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 18:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-06

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    sale@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Электропульт Электропульт Электропульт

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа. Электротехническая продукция ф."Rittal" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201718.07.2017 18:0018.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705938Подведение итогов не позднее Продажа. Электротехническая продукция ф."Rittal" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа. Электротехническая продукция ф."Rittal" (остатки на складах АО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "233331 ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ"

    Кол-во: 165

    "Позиция 2"

    "233330 ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 3"

    "Элемент регулировочный для цоколя TS код: SZ 2891.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Элемент акустический 100 дБ, 25 мА, 230 В AC SG 2376.030 ф."Rittal""

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Штифт приварной код: 242679 ф."Rittal""

    Кол-во: 22180

    "Позиция 6"

    "Штекер №SZ 2507.200 ф."Rittal""

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Штанга запорная TS2200 код: 241498 ф."Rittal""

    Кол-во: 92

    "Позиция 8"

    "Штанга запорная TS2200 код: 241493 ф."Rittal""

    Кол-во: 134

    "Позиция 9"

    "Шины кабельные угловой профиль для TS, SE, PC, TP код: PS 4191.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Шина для внутреннего монтажа код: SZ 2383.300 ф."Rittal""

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шарнир корпуса код: 274958 ф."Rittal""

    Кол-во: 6783

    "Позиция 12"

    "Шарнир 180°, RAL7035 код: TS 8800.710 ф."Rittal""

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Часть угловая TS8 код: 256205 ф."Rittal""

    Кол-во: 2072

    "Позиция 14"

    "Угол поворотный код: SK 3286.990 ф."Rittal""

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Скоба для кабелепровода 80x40 код: DK 7111.900 Ф."Rittal""

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Светильник 18 Вт, 230 В, 50 Гц код: SZ 4138.140 ф."Rittal""

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Розетка сервисная 250 В AC, 16 А 7280.100 ф."Rittal""

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Профиль С-образный 30/15 код: PS 4945.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Профиль С-образный 30/15 код: PS 4944.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Профиль для ввода кабеля сзади для TS, SE, CM, TP код: TS 8802.065 ф."Rittal""

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Профиль TS8-800 горизонтальный код: 295268 ф."Rittal""

    Кол-во: 266

    "Позиция 22"

    "Профиль TS8-1000 горизонтальный код: 295269 ф."Rittal""

    Кол-во: 310

    "Позиция 23"

    "Профиль 18x38 код: TS 8612.260 ф."Rittal""

    Кол-во: 52

    "Позиция 24"

    "Петля код: TS 8800.020 ф."Rittal""

    Кол-во: 32

    "Позиция 25"

    "Набор монтажный код: DK 7829.400 ф."Rittal""

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Карман для документов код: TS 4115.500 ф."Rittal""

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Замок TS8 код: 274957 ф."Rittal""

    Кол-во: 102

    "Позиция 28"

    "Заклепка алюминиевая код: TS 8800.531 ф."Rittal""

    Кол-во: 950

    "Позиция 29"

    "Зажим соединительный код: SV 3457.500 ф."Rittal""

    Кол-во: 45

    "Позиция 30"

    "Зажим кабельный код: SZ 2353.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 25

    "Позиция 31"

    "Зажим кабельный код: SZ 2352.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Зажим кабельный код: DK 7097.220 ф."Rittal""

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Зажим кабельный для С-образной шины код: DK 7077.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 24

    "Позиция 34"

    "Зажим кабельный №DK 7097.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Зажим кабельный №DK 7078.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 15

    "Позиция 36"

    "Деталь запорная TS2 код: 241531 ф."Rittal""

    Кол-во: 13346

    "Позиция 37"

    "Дверь обзорная код: TS 8610.685 ф."Rittal""

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Гайка М8 код: 207584 ф."Rittal""

    Кол-во: 2415

    "Позиция 39"

    "Гайка закладная М6 код: TS 8800.340 ф."Rittal""

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Втулка код: 208100 ф."Rittal""

    Кол-во: 2412

    "Позиция 41"

    "Вкладыш замочный код: TS 8611.110 ф."Rittal""

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Винт-саморез ST 4,8х16 код: SZ 2487.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 1200

    "Позиция 43"

    "Винт-саморез 5х10 код: SZ 2504.000 ф."Rittal""

    Кол-во: 1000

    "Позиция 44"

    "Винт со шлицем "звездочка" М6х16 код: DK 7094.140 ф."Rittal""

    Кол-во: 750

    "Позиция 45"

    "Винт М6х8,4 код: 241530 ф."Rittal""

    Кол-во: 56

    "Позиция 46"

    "Ввод кабельный ступенчатый код: SZ 2899.400 ф."Rittal""

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Ввод кабельный ступенчатый код: SZ 2899.250 ф."Rittal""

    Кол-во: 42

    "Позиция 48"

    "Ввод кабельный М40х1,5 код: SZ 2411.850 ф."Rittal""

    Кол-во: 14

    "Позиция 49"

    "Ввод кабельный М32х1,5 код: SZ 2411.840 ф."Rittal""

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ М25х1.5 RITTAL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Ввод кабельный М25х1,5 код: SZ 2411.830 ф."Rittal""

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Ввод кабельный М25х1,5 код: SZ 2411.630 ф."Rittal""

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Ввод кабельный М20х1,5 код: SZ 2411.820 ф."Rittal""

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Ввод кабельный М20х1,5 код: SZ 2411.620 ф."Rittal""

    Кол-во: 42

    "Позиция 55"

    "Ввод кабельный М16х1,5 код: SZ.2411.810 ф."Rittal""

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Ввод кабельный М16х1,5 код: SZ 2411.610 ф."Rittal""

    Кол-во: 38

    "Позиция 57"

    "Адаптер ручки для обзорной двери код: TS 8611.080 ф."Rittal""

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "8800806 ФИКСИРУЮЩАЯ ГАЙКА М6 (20 ШТ.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 59"

    "8800530 ПЛАСТИКОВАЯ ЗАКЛЕПКА (100 ШТ)"

    Кол-во: 900

    "Позиция 60"

    "8800390 ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ (4 ШТ.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "8800340 ЗАКЛАДНАЯ ГАЙКА М 6 (50 ШТ.)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "8800120 ВВОДН. КАБ. ПАНЕЛЬ 1200 ММ (4 ШТ.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "8800040 ЭЛЕМЕНТЫ ЗАМКА (4 ШТ.)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 64"

    "8611290 РУЧКА "КОМФОРТ" RAL 7035"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "8611130 ЗАМОЧНЫЙ ВКЛАДЫШ 8 ММ 1 ШТ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 66"

    "8610880 ОБЗОРНАЯ ДВЕРЬ АЛЮМИНИЙ 800X1800 mm RITTAL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "7828060 С-ОБРАЗНАЯ ШИНА (4 ШТ,)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "78276000 ПРОФИЛЬ КРЕПЛЕНИЕ 19" (4ШТ.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "7827600 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПО ГЛУБИНЕ 800Х600mm (4ШТ.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "7240210 БЛОК РАЗЕТОК (7 МЕСТ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "7159035 DK Распределительная панель RAL 7035"

    Кол-во: 16

    "Позиция 72"

    "7113000 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "7072230 Фиксатор-липучка (10ШТ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "7072100 ОКАНТОВОЧНАЯ РЕЗИНА 10М"

    Кол-во: 9

    "Позиция 75"

    "6902770 IW Кабельный ввод 1шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "6902670 Крепление корпуса ( наклоняемое)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "6501050 Соединитель для корпуса RAL 7024 (1шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "6146200 Несущий рычаг с изменяемой высотой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "4318000 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД (РЕЗИНА) (25 ШТ)"

    Кол-во: 58

    "Позиция 80"

    "4315710 SZ Концевой выключатель со штекером"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "4315520 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ+ШТЕКЕР"

    Кол-во: 49

    "Позиция 82"

    "4315450 КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 600 ММ (1 ШТ.)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 83"

    "4315100 ШНУР ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 3000 ММ (5ШТ.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "4199000 ОПОРНЫЙ СТОЛБИК (6 ШТ.)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 85"

    "4183000 КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 23Х23 ММ (24 ШТ.)"

    Кол-во: 196

    "Позиция 86"

    "4182000 КРЕПЕЖНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 23х23 ММ (24 ШТ.)"

    Кол-во: 442

    "Позиция 87"

    "4179000 СКОЛЬЗЯЩИЕ ГАЙКИ М6 (20 ШТ.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "4177000 МОНТАЖНАЯ ШИНА 23Х23Х1895 ММ (6 ШТ.)"

    Кол-во: 46

    "Позиция 89"

    "4170000 МОНТАЖНАЯ ШИНА 23Х23Х395 (12 ШТ.)"

    Кол-во: 87

    "Позиция 90"

    "4165000 ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА М8 (50 ШТ.)"

    Кол-во: 1066

    "Позиция 91"

    "4103600 СВЕТИЛЬНИК LINESTRA 60 ВТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "3659190 НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТЕЛЕСКОПИЧ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "3555000 КЛЕМА 1-4 ММ (15 ШТ.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "3456500 КЛЕММА 2,5-16ММ НА ШИНУ (15 ШТ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "3451500 КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2,5-16ММ2 (15ШТ.)"

    Кол-во: 2003

    "Позиция 96"

    "3327700 ПРОКЛАДКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ (5 ШТ.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "3322207 ОКНО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ"

    Кол-во: 52

    "Позиция 98"

    "3301600 ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА 0,75 Л RITTAL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "3241124 фильтр вентилятор 230м3/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "3240100 ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 160 М3/Ч"

    Кол-во: 19

    "Позиция 101"

    "3107000 ПАНЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "3105380 SK Обогреватель RTT 250 Вт, 230 В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "3105370 ОБОГРЕВАТЕЛЬ 130-150 (1шт.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "3105340 ОБОГРЕВАТЕЛЬ 49-50 ВТ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 105"

    "3105180 ОБОГРЕВАТЕЛЬ 250ВТ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 106"

    "2899320 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД IP54 13-26,5 ММ (25 ШТ.)"

    Кол-во: 324

    "Позиция 107"

    "279427 ЗАМОК ЦЕТРАЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 66

    "Позиция 108"

    "2584000 Крепление на мачту для KL, AE, KS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "2562000 КАБЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (5 ШТ.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "2560000 ФАЛЬШ-ПАНЕЛЬ 160Х70 ММ (10 ШТ.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 111"

    "2513000 КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 438Х287Х45"

    Кол-во: 17

    "Позиция 112"

    "2507100 ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"

    Кол-во: 89

    "Позиция 113"

    "2504500 САМОНАРИЗАЮЩИЕ ВИНТЫ (300 ШТ.)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 114"

    "2489000 ВИНТ ЗАМОРЕЗ BZ 5х12 КРЕСТ (500 ШТ.)"

    Кол-во: 3096

    "Позиция 115"

    "2489000 ВИНТ ЗАМОРЕЗ BZ 5х12 КРЕСТ (500 ШТ.)"

    Кол-во: 11400

    "Позиция 116"

    "2487000 САМОРЕЗЫ М 4,8Х16 (300 ШТ.)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 117"

    "24560884 Изолирующая полоска 84ЕШ (10 шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "6146100 Напольная плита стойки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "4634500 РОЛИКИ ПОВОРОТНЫЕ (4 ШТ.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "4583000 ФИКСАТОР ДВЕРИ ДЛЯ ES/PS И TS (5 ШТ.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "4380000 МОНТАЖНЫЕ ШАССИ 1895 ММ (4 ШТ.)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 122"

    "4364000 СИСТЕМНЫЕ ШАССИ Д/Ш=600 ММ (4 ШТ.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 123"

    "4164000 ЗАКЛАДНАЯ ГАЙКА М6 (50 ШТ.)"

    Кол-во: 1910

    "Позиция 124"

    "4162000 ГАЙКА ЗАКЛАДНАЯ М6 (50 ШТ.)"

    Кол-во: 876

    "Позиция 125"

    "4139150 Комфортный светильник SZ 14Вт/100-240В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "4138190 ПАНЕЛЬ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "3239100 ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР"

    Кол-во: 65

    "Позиция 128"

    "3238100 ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР"

    Кол-во: 18

    "Позиция 129"

    "3118000 ГИДРОСТАТ"

    Кол-во: 49

    "Позиция 130"

    "2412216 ПОЛОСКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 16 КВ.ММ 200 ММ (10 ШТ.)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 131"

    "2412210 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЭМС М 6 (10 ШТ.)"

    Кол-во: 460

    "Позиция 132"

    "2411810 Кабельный ввод М16х1,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 133"

    "2383210 АЕ шина для внутреннего монтажа 210 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "2371020 ЭЛЕМЕНТ-ВСПЫШКА СОГНАЛ. КОЛОННЫ 24В ЖЕЛТ."

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "2370020 МИГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СИГНАЛЬНОЙ КОЛОНЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "2370000 ЭЛЕМЕНТ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛЬНОЙ КОЛОНЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "2368010 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИГНАЛ. КОЛОННЫ 1 ШТ."

    Кол-во: 195

    "Позиция 138"

    "2343000 КОНТАКТНАЯ ШАЙБА М5 (100 ШТ.)"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 139"

    "2335000 КОНТАКТНАЯ ШАЙБА М8 (100 ШТ.)"

    Кол-во: 1950

    "Позиция 140"

    "2313150 ПРОФИЛЬ TS 35/15х2М (6ШТ)."

    Кол-во: 30

    "Позиция 141"

    "2311225 РАСПОРНЫЕ БОЛТЫ ДЛИНА 25 ММ (12 ШТ.)"

    Кол-во: 144

    "Позиция 142"

    "2099500 ВИНТ М 5Х16 (100 ШТ.)"

    Кол-во: 246

    "Позиция 143"

    "2092200 КВАДРАТНАЯ ГАЙКА М6 (50ШТ)"

    Кол-во: 132

    "Позиция 144"

    "320629 ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (1500 шт.)"

    Кол-во: 1826

    "Позиция 145"

    "320625 ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛСЕЧЕНИЯ (1500)"

    Кол-во: 1095

    "Позиция 146"

    "320606 ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ"

    Кол-во: 4002

    "Позиция 147"

    "320602 ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (3000ШТ.)"

    Кол-во: 7885

    "Позиция 148"

    "295273 ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2200ММ (400 ШТ.)"

    Кол-во: 176

    "Позиция 149"

    "295270 ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ1200ММ"

    Кол-во: 364

    "Позиция 150"

    "233318 ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ"

    Кол-во: 580

    "Позиция 151"

    "233317 ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ"

    Кол-во: 905

    "Позиция 152"

    "8802085 Профиль для ввода кабеля сзади (2шт) Rittal"

    Кол-во: 9

    "Позиция 153"

    "8802080 TS Профиль для ввода кабеля (2шт) Rittal"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "2412316 ПОЛОСКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 16 КВ.ММ. (10ШТ.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Уплотнитель самоклеющийся TS 12x5 код: 239928 ф."Rittal""

    Кол-во: 465

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