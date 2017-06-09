Поставка резинотехнических изделий (лента конвейерная, рукава с нитяным усилением, рукава высокого давления, рукава для пропана, рукава кислородные, рукава напорно-всасывающие, рукава напорные, техпластины) в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705138087 Уникальный номер закупки 197/2017 Номер закупки Наименование закупки Поставка резинотехнических изделий (лента конвейерная, рукава с нитяным усилением, рукава высокого давления, рукава для пропана, рукава кислородные, рукава напорно-всасывающие, рукава напорные, техпластины) в июне-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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