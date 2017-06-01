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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на закупку Масла И50 для производственных заказов

    Запрос ценовых котировок на закупку Масла И50 для производственных заказов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705932Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масла И50 на производственные заказыЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705932

    Уникальный номер закупки

    397

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на закупку Масла И50 для производственных заказов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-11-46

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Rybchenkova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябченкова Анна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка масла И50 на производственные заказы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 11:00 GMT +301.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705932Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масла И50 на производственные заказыЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 11:0001.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705932Дата и время вскрытия заявок Закупка масла И50 на производственные заказыЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705932Подведение итогов не позднее Закупка масла И50 на производственные заказыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка масла И50 на производственные заказы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно вложенного файла

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файлаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файла

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.130

    Масла индустриальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; И-50А (И-ГТ-А-100); ГОСТ 20799-88"

    Кол-во: 7560

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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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