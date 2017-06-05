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Номер извещения
ГП705929
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поверка средств измерений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
Контактный телефон
+7 495 232-00-06 доб. 4026
Факс
+7 495 229-96-30
Адрес электронной почты
mshtirkova@niidar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жогова Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поверка средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 15:00 GMT +305.06.2017 15:0005.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705929Дата и время окончания срока приема заявок Поверка средств измеренийМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 15:3005.06.2017 15:3005.06.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705929Дата и время вскрытия заявок Поверка средств измеренийМосква
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 15:0026.06.2017 15:0026.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705929Подведение итогов не позднее Поверка средств измеренийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поверка средств измерений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПК НИИДАР
Все закупки и тендеры АО НПК НИИДАР
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
33.20.33.219
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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