www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705137406
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по монтажу системы ливневой канализации от корпусов №№1,6,9,31,50,55,57,89, строений 12,14.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещеряков Валерий Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проектной документации по монтажу системы ливневой канализации от корпусов №№ 1, 6, 9, 31, 50, 55, 57, 89 строение № 12, № 14
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.06.2017 09:00 GMT +312.06.2017 09:0012.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705137406Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации по монтажу системы ливневой канализации от корпусов №№ 1, 6, 9, 31, 50, 55, 57, 89 строение № 12, № 14г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Дата и время вскрытия заявок
12.06.2017 09:00GMT +312.06.2017 09:0012.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705137406Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации по монтажу системы ливневой канализации от корпусов №№ 1, 6, 9, 31, 50, 55, 57, 89 строение № 12, № 14г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.201720.06.2017 16:0020.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705137406Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектной документации по монтажу системы ливневой канализации от корпусов №№ 1, 6, 9, 31, 50, 55, 57, 89 строение № 12, № 14г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 16:0021.06.2017 16:0021.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705137406Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации по монтажу системы ливневой канализации от корпусов №№ 1, 6, 9, 31, 50, 55, 57, 89 строение № 12, № 14г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201721.06.2017 16:0021.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705137406Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации по монтажу системы ливневой канализации от корпусов №№ 1, 6, 9, 31, 50, 55, 57, 89 строение № 12, № 14г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации по монтажу системы ливневой канализации от корпусов №№ 1, 6, 9, 31, 50, 55, 57, 89 строение № 12, № 14
Начальная цена
1 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
33.20.12.000
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.