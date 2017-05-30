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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705137351
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка простой неисключительной лицензии продления на программный продукт: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-04-47
Факс
--
Адрес электронной почты
tokareva.v@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Виктория Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 09:00 GMT +330.05.2017 09:0030.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705137351Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 09:3030.05.2017 09:3030.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705137351Дата и время вскрытия заявок Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.
Начальная цена
107 914,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Смотреть Техническое задание
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Баклановский д.115.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
62.0
62.0
Документация лота
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