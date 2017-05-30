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    Главная / Торги / Поставка простой неисключительной лицензии продления на программный продукт: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition»

    Поставка простой неисключительной лицензии продления на программный продукт: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 09:0030.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705137351Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.НовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705137351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка простой неисключительной лицензии продления на программный продукт: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект к договору

    Приложение к Тех. заданию

    Извещение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-04-47

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tokareva.v@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 09:00 GMT +330.05.2017 09:0030.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705137351Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.Новочеркасск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 09:3030.05.2017 09:3030.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705137351Дата и время вскрытия заявок Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.Новочеркасск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705137351Подведение итогов не позднее Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г.

    Начальная цена

    107 914,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    539,57 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Смотреть Техническое задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Баклановский д.115.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата, в течение 3 рабочих дней с момента выставления счета Покупателю. 50% постоплата – в течение 3 рабочих дней с момента поставки товара Покупателю.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.0

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    Проект к договору

    16.06.2017

    Приложение к Тех. заданию

    16.06.2017

    Извещение

    16.06.2017

    Техническое задание

    16.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение ПО Антивирус Касперского 2017г."

    Кол-во: 0

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