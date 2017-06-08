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Номер извещения
ГП705922
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка компенсатора Ду 1000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
losik_a@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосик Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка компенсатора Ду 1000, в соответствии с ТТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705922Дата и время окончания срока приема заявок Закупка компенсатора Ду 1000, в соответствии с ТТБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 12:0008.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705922Дата и время вскрытия заявок Закупка компенсатора Ду 1000, в соответствии с ТТБалашиха
Подведение итогов не позднее
20.07.2017 12:0020.07.2017 12:0020.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705922Подведение итогов не позднее Закупка компенсатора Ду 1000, в соответствии с ТТБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка компенсатора Ду 1000, в соответствии с ТТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, пр. Ленина 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.25.13.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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