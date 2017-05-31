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Номер извещения
ГП705921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Нагревателя воздуха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2475
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
n.pilipenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пилипенко Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Нагреватель воздуха по 16460-002-ВС1.ОЛЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705921Дата и время окончания срока приема заявок Нагреватель воздуха по 16460-002-ВС1.ОЛЗБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705921Дата и время вскрытия заявок Нагреватель воздуха по 16460-002-ВС1.ОЛЗБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нагреватель воздуха по 16460-002-ВС1.ОЛЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество: 1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. Тула.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.30.12.115
Документация лота
Кол-во: 0
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