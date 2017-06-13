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Номер извещения
31705136970
Уникальный номер закупки
036П_2017-ОЗ
Наименование закупки
Поставка блоков штампов по ГОСТ 13125-83 для нужд ПАО "Импульс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черняховский Евгений Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блоков штампов по ГОСТ 13125-83 для нужд ПАО "Импульс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков штампов по ГОСТ 13125-83 для нужд ПАО "Импульс"Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705136970Дата и время вскрытия заявок Поставка блоков штампов по ГОСТ 13125-83 для нужд ПАО "Импульс"Москва
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 23:5914.06.2017 23:5914.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136970Подведение итогов не позднее Поставка блоков штампов по ГОСТ 13125-83 для нужд ПАО "Импульс"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блоков штампов по ГОСТ 13125-83 для нужд ПАО "Импульс"
Начальная цена
950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с ПРЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с ПРЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
25.99.99
25.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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