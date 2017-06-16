Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата фактически оказанных услуг будет производиться в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта. Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31.08.2018 г. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).