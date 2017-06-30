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Номер извещения
ГП705915
Уникальный номер закупки
190-622/17
Наименование закупки
Модернизация гидравлической системы управления пресса PYE-250
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-52
Факс
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Адрес электронной почты
hairetdinov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Востряков Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Модернизация гидравлической системы управления пресса PYE-250
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705915Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация гидравлической системы управления пресса PYE-250Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705915Дата и время вскрытия заявок Модернизация гидравлической системы управления пресса PYE-250Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация гидравлической системы управления пресса PYE-250
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
33.12.22.000
Документация лота
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