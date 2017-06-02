Поставка электрорадиоизделий импортного производства (ЭРИ ИП) для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик поставляет товар в течение 5 недель, с момента перечисления Заказчиком авансового платежа. Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета Поставщика. Оплата авансового платежа в размере 30% от суммы договора, осуществляется Заказчиком в течение 12 (двенадцати) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком после подписания договора Сторонами. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в размере 70% от суммы договора, в течение 12 (двенадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (ф. ТОРГ-12). Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.