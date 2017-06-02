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    Главная / Торги / Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор хим. состава металлов

    Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор хим. состава металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705912Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Портативного рентгено-флуоресцентного анализатора хим. состава металловДубнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705912

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор хим. состава металлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Уведомление

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Портативного рентгено-флуоресцентного анализатора хим. состава металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705912Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Портативного рентгено-флуоресцентного анализатора хим. состава металловДубна

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705912Дата и время вскрытия заявок Поставка Портативного рентгено-флуоресцентного анализатора хим. состава металловДубна

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2017 14:0007.07.2017 14:0007.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705912Подведение итогов не позднее Поставка Портативного рентгено-флуоресцентного анализатора хим. состава металловДубна

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.07.201707.07.2017 14:0007.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705912Подведение итогов не позднее Поставка Портативного рентгено-флуоресцентного анализатора хим. состава металловДубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Портативного рентгено-флуоресцентного анализатора хим. состава металлов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор хим. состава металлов - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: на условиях Покупателя (Лизингодателя).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.130

    Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор хим. состава металлов"

    Кол-во: 0

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    Аукцион
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    35
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:49
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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