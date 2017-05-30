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Номер извещения
ГП705916
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7
Почтовый адрес
628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7
Контактный телефон
+7 4832 66-48-91 доб. 16220
Факс
+7 3462 77-41-34
Адрес электронной почты
zaikina.tv@elektro-32.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заикина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
241050, г. Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 14:00 GMT +330.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705916Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 241050, г. Брянск
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:0030.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705916Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 241050, г. Брянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
Начальная цена
1 880 247,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК-Энерго
Все закупки и тендеры ТЭК-Энерго
Адрес местонахождения
628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7
81.2
Документация лота
Кол-во: 1
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