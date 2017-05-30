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    Главная / Торги / Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»

    Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705916Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 241050, г. БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705916

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация ОЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ТЭК-Энерго

    Юридический адрес

    628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7

    Почтовый адрес

    628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7

    Контактный телефон

    +7 4832 66-48-91 доб. 16220

    Факс

    +7 3462 77-41-34

    Адрес электронной почты

    zaikina.tv@elektro-32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заикина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    241050, г. Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Ключевые слова:

    клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 14:00 GMT +330.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705916Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 241050, г. Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 14:0030.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705916Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 241050, г. Брянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 22:0005.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705916Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 241050, г. Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг в офисных помещениях филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»

    Начальная цена

    1 880 247,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Срок начала оказания клининговых услуг – 01.07.2017 г. Срок окончания оказания клининговых услуг – 30.06.2018 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК-Энерго
    Все закупки и тендеры ТЭК-Энерго

    Адрес местонахождения

    628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7

    Классификатор ОКПД2

    81.2

    Услуги по чистке и уборке

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    16.06.2017

    Документация ОЗЦ

    16.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг"

    Кол-во: 1

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