Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк и передачи права аренды земельного участка

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк и передачи права аренды земельного участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2017 17:0022.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705911Дата и время окончания срока приема заявок Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705911

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк и передачи права аренды земельного участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    фото

    Извещение

    договор задата

    фото 2

    фото 3

    кадастровый паспорт 2

    кадастровый паспорт

    проект договора купли-продажи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ассет Менеджмент
    Все закупки и тендеры Ассет Менеджмент

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Усачева, дом 22, этаж 2, пом I, ком. 9

    Почтовый адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, а/я, 117

    Контактный телефон

    +7 495 737-53-53 доб. 5519

    Факс

    +7 495 204-23-75

    Адрес электронной почты

    Patrikeevay@fbk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ливкин Илья Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    уличное освещение

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2017 17:00 GMT +322.06.2017 17:0022.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705911Дата и время окончания срока приема заявок Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.06.2017 12:0023.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705911Дата окончания срока рассмотрения заявок Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва

    Дата и время проведения

    26.06.2017 12:0026.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705911Дата и время проведения Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 18:0026.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705911Подведение итогов не позднее Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705911Подведение итогов не позднее Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается).

    Начальная цена

    100 035 898,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельская область, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли - продажи заключатся с Единственным участником аукциона по цене, равной начальной цене продажи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся. Оплата Имущества по договору купли-продажи производится Победителем (Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Задаток, перечисленный Победителем (Единственным участником аукциона) для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты Имущества. Участникам аукциона, не ставшим Победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления протокола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя торгов от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом стоимости ранее внесенного задатка, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. В данном случае предлагается заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками аукциона, за исключением Победителя торгов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ассет Менеджмент
    Все закупки и тендеры Ассет Менеджмент

    Адрес местонахождения

    119048, Российская Федерация, Москва, Усачева, дом 22, этаж 2, пом I, ком. 9

    119048, Российская Федерация, Москва, а/я, 117

    Классификатор ОКПД2

    68.10.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    68.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Классификатор ОКВЭД2

    68

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    фото

    24.06.2017

    Извещение

    24.06.2017

    договор задата

    24.06.2017

    кадастровый паспорт 2

    24.05.2017

    кадастровый паспорт

    24.05.2017

    проект договора купли-продажи

    24.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить