www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705911
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк и передачи права аренды земельного участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Усачева, дом 22, этаж 2, пом I, ком. 9
Почтовый адрес
119048, Российская Федерация, Москва, а/я, 117
Контактный телефон
+7 495 737-53-53 доб. 5519
Факс
+7 495 204-23-75
Адрес электронной почты
Patrikeevay@fbk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ливкин Илья Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2017 17:00 GMT +322.06.2017 17:0022.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705911Дата и время окончания срока приема заявок Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.06.2017 12:0023.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705911Дата окончания срока рассмотрения заявок Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва
Дата и время проведения
26.06.2017 12:0026.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705911Дата и время проведения Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 18:0026.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705911Подведение итогов не позднее Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201726.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705911Подведение итогов не позднее Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается). Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества и передачи права аренды земельного участка (далее- Имущество), а именно: - причал железобетонный №1, общая площадь 2 054 кв.м., протяженность 126 м., высота 12,20 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:178. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - причал железобетонный №2, общая площадь 2 076,6 кв. м., протяженность 127 м. Кадастровый (условный) номер объекта 29:22:060409:168. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 163. - право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации экспортной конторы и причалов №1, №2, общая площадь 26 773 кв. м. Кадастровый (условный) номер 29:22:060419:23. Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр. Ленинградский, д. 60, строение 3. Описание Имущества: Расстояние до центра города Архангельска примерно 4 км. Расстояние до ближайшей федеральной трассы М8 «Архангельск – Москва» примерно 6,5 км. Ленинградский проспект – 200 м. Окружное шоссе – 2,8 км. Плотность окружающей застройки – высокая. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии, все проезды на территории имеют твердое покрытие, по периметру огражден забором, организован пропускной пункт, имеется уличное освещение. Вся территория имеет полноценное освещение. Подъездные пути заасфальтированы. Имущество выставляется на торги единым лотом. Начальная цена Имущества: 100 035 898 (Сто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, с учетом НДС. Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей; Размер задатка: 3 001 076, 94 (Три миллиона одна тысяча семьдесят шесть) рублей, 94 копейки (НДС не облагается).
Начальная цена
100 035 898,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельская область, г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ассет Менеджмент
Все закупки и тендеры Ассет Менеджмент
Адрес местонахождения
119048, Российская Федерация, Москва, Усачева, дом 22, этаж 2, пом I, ком. 9
119048, Российская Федерация, Москва, а/я, 117
68.10.1
68.1
68
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.