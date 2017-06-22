Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли - продажи заключатся с Единственным участником аукциона по цене, равной начальной цене продажи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся. Оплата Имущества по договору купли-продажи производится Победителем (Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Задаток, перечисленный Победителем (Единственным участником аукциона) для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты Имущества. Участникам аукциона, не ставшим Победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления протокола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя торгов от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом стоимости ранее внесенного задатка, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. В данном случае предлагается заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками аукциона, за исключением Победителя торгов.