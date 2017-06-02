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    Главная / Торги / Поставка металлопроката и изделий из цветных металлов

    Поставка металлопроката и изделий из цветных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705910Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката и изделий из цветных металловГород Москва столица Российской Федерации город федерального значенияПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705910

    Уникальный номер закупки

    170/87/481

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката и изделий из цветных металлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о проведении запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество “Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца”
    Все закупки и тендеры РТИ

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Почтовый адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 612-99-99 доб. 1144

    Факс

    +7 495 739-77-39

    Адрес электронной почты

    yshepeleva@rti-mints.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шепелева Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката и изделий из цветных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705910Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката и изделий из цветных металловГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 14:0002.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705910Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката и изделий из цветных металловГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2017 14:0009.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705910Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката и изделий из цветных металловГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705910Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката и изделий из цветных металловГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката и изделий из цветных металлов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Уведомлением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Размер авансового платежа не должен превышать 50% от полной стоимости товара. Окончательный расчет с поставщиком производится после поступления требуемого к закупке товара на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество “Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца”»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РТИ
    Все закупки и тендеры РТИ

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.45

    Металлы цветные прочие

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка металлопроката и изделий из цветных металлов"

    Кол-во: 1

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