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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705136547
Уникальный номер закупки
248/2017
Наименование закупки
Услуги по оценке рыночной стоимости объектов недви-жимого имущества .
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабунин Михаил Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Закупки и тендеры Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 14:00 GMT +330.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136547Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:0030.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705136547Дата и время вскрытия заявок Услуги по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
68.31.16
68.31.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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