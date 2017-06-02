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    Главная / Торги / Масла и смазочные материалы (Хакасия , ККУ, РСП, СТС) 3-й квартал.

    Масла и смазочные материалы (Хакасия , ККУ, РСП, СТС) 3-й квартал.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 23:0002.06.2017 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705902Дата и время окончания срока приема заявок Масла и смазочные материалы (Хакасия , ККУ, РСП, СТС) 3-й квартал.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Масла и смазочные материалы (Хакасия , ККУ, РСП, СТС) 3-й квартал.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3221

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    mmolchanov@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масла и смазочные материалы (Хакасия , ККУ, РСП, СТС) 3-й квартал.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.201710.06.2017 23:0010.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705902Подведение итогов не позднее Масла и смазочные материалы (Хакасия , ККУ, РСП, СТС) 3-й квартал.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и смазочные материалы (Хакасия , ККУ, РСП, СТС) 3-й квартал.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиал АО "Русский Уголь" Черногорск: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 12 км юго-западнее г. Черногорска; Вагонная поставка: ст. Черногорские Копи, Красноярской ЖД; Контейнерная поставка: ст. Абакан, Красноярской ЖД. АО "Красноярсккрайуголь": Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская 15; Контейнерная поставка: ст. Базаиха, Красноярской ЖД; Вагонная поставка: ст. Кильчуг , Красноярской ЖД. ООО "Разрез Саяно-Партизанский": Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21; Контейнерная поставка: ст. Базаиха, Красноярской ЖД; Вагонная поставка: ст. Саянская Абаканское отделение Красноярской ЖД. ООО "Сибтранс-сервис": Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 15; Контейнерная поставка: ст. Базаиха, Красноярской ЖД; Вагонная поставка: ст. Кильчуг , Красноярской ЖД.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа третьего месяца, следующего за месяцем поставки. За ТМЦ поставленные с 16-го по 30-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа четвертого месяца, следующего за месяцем поставки."
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    20.59.4

    Материалы смазочные; присадки; антифризы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМАЗКА ЦИАТИМ-221-АЗМОЛ ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ М-14Г2ЦС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ ЛУКОЙЛ-ЛЮКС SAE 5W40"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "СМАЗКА ЦИАТИМ 203"

    Кол-во: 360

    "Позиция 5"

    "ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-75"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ ТНК REVOLUX D3 10W40"

    Кол-во: 410

    "Позиция 7"

    "МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ К-19"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАРКА "А" ТУ 38.101 12 82"

    Кол-во: 820

    "Позиция 9"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВМГЗ ТУ 38.101479-74"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 10"

    "МАСЛО G-SPECIAL TO-4 10W G SPECIAL TO-4 10W"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 11"

    "АНТИФРИЗ G-11 ЗЕЛЕНЫЙ ТУ2422-001-55093342-2008"

    Кол-во: 2480

    "Позиция 12"

    "СОЛИДОЛ-С ГОСТ 4366-76"

    Кол-во: 698

    "Позиция 13"

    "СМАЗКА ЦИАТИМ-201"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "СМАЗКА ГРАФИТНАЯ"

    Кол-во: 806

    "Позиция 15"

    "СМАЗКА ELITE 3000YD K EP (ЛЕТО) ТУ 0254-013-51566536-2009"

    Кол-во: 180

    "Позиция 16"

    "СМАЗКА ARGO ELIT-3000 EP0"

    Кол-во: 600

    "Позиция 17"

    "ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-75"

    Кол-во: 1430

    "Позиция 18"

    "МАСЛО ОХЛАЖДЕНИЯ ТОРМОЗОВ WB102 VOLVO VOE15018646"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ SHELL RIMULA 10W40 R5M"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ CONSOL ЛЮКС ТУРБО 5W40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ 10W-40 VDS-3 VOLVO VOE11988175"

    Кол-во: 800

    "Позиция 22"

    "МАСЛО ДЛЯ КПП АТ102 VOLVO VOE15142942"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАРКА "А" ТУ 38.101 12 82"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 24"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВМГЗ ТУ 38.101479-74"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 25"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ISO VG 32 VOLVO VOE11706209"

    Кол-во: 400

    "Позиция 26"

    "МАСЛО АВИАЦИОННОЕ МС-20 ГОСТ 21743-76"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "МАСЛО G-SPECIAL TO-4 30 G SPECIAL TO-4 30"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 28"

    "ТОСОЛ А-40П"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "ТОСОЛ А 40М ГОСТ 28084-89"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 30"

    "АНТИФРИЗ G-11 ЗЕЛЕНЫЙ ТУ2422-001-55093342-2008"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 31"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ЭШ ГОСТ 10363-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "СОЛИДОЛ-Ж"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 33"

    "СМАЗКА ГРАФИТНАЯ"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 34"

    "СМАЗКА GASPROMNEFT GREASE L MOLY EP 0"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 35"

    "ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-75"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 36"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ТСП-15К"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ TEBOIL FLUID TO-4 SAE 30W 050.1105010-01"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ SHELL OMALA HD 220"

    Кол-во: 150

    "Позиция 39"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ М-10ДМ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 40"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ TEBOIL SUPER HPD 5W40"

    Кол-во: 40

    "Позиция 41"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ TEBOIL SUPER HPD 10W40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ SHELL HELIX SAE 10W-40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "МАСЛО МИНЕРАЛЬНОЕ SAE 10W30"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ TEBOIL COMPRESSOR OIL SX 46"

    Кол-во: 130

    "Позиция 45"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАРКА "А" ТУ 38.101 12 82"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 46"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ TEBOIL HYDRAULIC OIL 46 S"

    Кол-во: 180

    "Позиция 47"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "МАСЛО SHELL AIR TOOL S2 A100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "АНТИФРИЗ G-11 ЗЕЛЕНЫЙ ТУ2422-001-55093342-2008"

    Кол-во: 7500

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