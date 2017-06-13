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    Главная / Торги / Поставка измерителя крутящего момента силы цифрового Stahlwille 7723-2 в полном соответствии с техническими и метрологическими характеристиками, наименованием, количеством, ценами, согласно Спецификациям (Приложения №1, №2 к Договору).

    Поставка измерителя крутящего момента силы цифрового Stahlwille 7723-2 в полном соответствии с техническими и метрологическими характеристиками, наименованием, количеством, ценами, согласно Спецификациям (Приложения №1, №2 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 08:0013.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705135686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерителя крутящего момента силы цифровойЙошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705135686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка измерителя крутящего момента силы цифрового Stahlwille 7723-2 в полном соответствии с техническими и метрологическими характеристиками, наименованием, количеством, ценами, согласно Спецификациям (Приложения №1, №2 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Извещение о проведении ОА

    Документация об ОА

    Форма заявки на участие

    Проект Договора

    Приложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чухланцева Ольга Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерителя крутящего момента силы цифровой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2017 08:00 GMT +313.06.2017 08:0013.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705135686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерителя крутящего момента силы цифровойЙошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.06.2017 12:0016.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705135686Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка измерителя крутящего момента силы цифровойЙошкар-Ола

    Дата и время проведения

    20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705135686Дата и время проведения Поставка измерителя крутящего момента силы цифровойЙошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2017 14:0020.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705135686Подведение итогов не позднее Поставка измерителя крутящего момента силы цифровойЙошкар-Ола

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    20.06.201720.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705135686Подведение итогов не позднее Поставка измерителя крутящего момента силы цифровойЙошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерителя крутящего момента силы цифровой

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15, АО «Марийский машиностроительный завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту Договора (Контракта)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка измерителя крутящего момента силы цифровой"

    Кол-во: 1

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