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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05 доб. 3221
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
mmolchanov@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Амурская обл., Октябрьский район, с. Варваровка. Контейнерная поставка (20 тн.) – ст. Благовещенск ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Холодный ключ ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Екатеринославка ЗабЖД;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
19.20.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1005
Кол-во: 1605
Кол-во: 160
Кол-во: 2250
Кол-во: 300
Кол-во: 1765
Кол-во: 3
Кол-во: 0
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 1440
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 46
Кол-во: 1140
Кол-во: 1620
Кол-во: 3
Кол-во: 1140
Кол-во: 3000
Кол-во: 4
Кол-во: 1330
Кол-во: 200
Кол-во: 420
Кол-во: 0
Кол-во: 180
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 0
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