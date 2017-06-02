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    Главная / Торги / Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.

    Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 23:0002.06.2017 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705900Дата и время окончания срока приема заявок Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705900

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3221

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    mmolchanov@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.201710.06.2017 23:0010.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705900Подведение итогов не позднее Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и смазочные материалы для ООО "Дальвосттрейд" 3-й квартал.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Амурская обл., Октябрьский район, с. Варваровка. Контейнерная поставка (20 тн.) – ст. Благовещенск ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Холодный ключ ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Екатеринославка ЗабЖД;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа третьего месяца, следующего за месяцем поставки. За ТМЦ поставленные с 16-го по 30-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа четвертого месяца, следующего за месяцем поставки."
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СОЛИДОЛ-С ГОСТ 4366-76"

    Кол-во: 1005

    "Позиция 2"

    "СОЛИДОЛ-Ж"

    Кол-во: 1605

    "Позиция 3"

    "СМАЗКА ЦИАТИМ 203"

    Кол-во: 160

    "Позиция 4"

    "СМАЗКА ГРАФИТНАЯ"

    Кол-во: 2250

    "Позиция 5"

    "СМАЗКА 158"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-75"

    Кол-во: 1765

    "Позиция 7"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ТАП-15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ТАД-17"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG"

    Кол-во: 180

    "Позиция 10"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ TEBOIL GOLD S 5W40"

    Кол-во: 180

    "Позиция 11"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ DEO 15W40"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 12"

    "МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ КС-19П"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ К2-24"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А"

    Кол-во: 46

    "Позиция 15"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАРКА "А" ТУ 38.101 12 82"

    Кол-во: 1140

    "Позиция 16"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДИКСТРОН-3 ZIC 9653"

    Кол-во: 1620

    "Позиция 17"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВМГЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ HYDO ADV 10W"

    Кол-во: 1140

    "Позиция 19"

    "МАСЛО АВИАЦИОННОЕ МС-20 ГОСТ 21743-76"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 20"

    "МАСЛО 2-Х ТАКТНОЕ ЛЮКС 2Т М-12ТП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "ТОСОЛ"

    Кол-во: 1330

    "Позиция 22"

    "АНТИФРИЗ КАМАЗ-СТАНДАРТ 40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "АНТИФРИЗ ТУ2422-001-55093342-2008"

    Кол-во: 420

    "Позиция 24"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ TOTAL TRANSMISSION TI 75W80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ TEBOIL HYPOID SAE 85W-140"

    Кол-во: 180

    "Позиция 26"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ TDTO SAE30"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "МАСЛО ОСЕВОЕ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ М-8В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ М-14Г2ЦС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ М-14В2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ М-10ДМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ М-10Г2К"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "МАСЛО МОТОРНОЕ ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG"

    Кол-во: 0

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