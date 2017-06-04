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Номер извещения
ГП705899
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
dsuhinin@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "Дальвосттрейд" РФ, Амурская обл., г. Райчихинск, ул. Пономаренко, 4 Контейнерная поставка (20 тн.) – ст. Благовещенск ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Холодный ключ ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Екатеринославка ЗабЖД; Доставку необходимо произвести до грузополучателя в г. Райчихинск,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
07.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2835
Кол-во: 0
Кол-во: 2383
Кол-во: 3
Кол-во: 600
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 45
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 75
Кол-во: 15
Кол-во: 4000
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