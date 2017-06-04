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    Главная / Торги / Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.

    Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2017 23:0004.06.2017 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705899Дата и время окончания срока приема заявок Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 11:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201725.06.2017 23:0025.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705899Подведение итогов не позднее Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" РФ, Амурская обл., г. Райчихинск, ул. Пономаренко, 4 Контейнерная поставка (20 тн.) – ст. Благовещенск ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Холодный ключ ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Екатеринославка ЗабЖД; Доставку необходимо произвести до грузополучателя в г. Райчихинск,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15- е число (включительно) месяца поставки, оплата производится не позднее 25-ого числа последнего месяца установленного условиями отсрочки платежа. За ТМЦ поставленные с 16-го по последний календарный день месяца поставки, оплата производится не позднее последнего календарного дня последнего месяца установленного условиями отсрочки платежа." Иные условия оплаты не рассматриваются
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    07.2

    Руды цветных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕКТРОД ГРАФИТИРОВАННЫЙ ЭГ-15 D=200ММ"

    Кол-во: 2835

    "Позиция 2"

    "ЭЛЕКТРОД ГРАФИТИРОВАННЫЙ С НИППЕЛЕМ ЭГ-25 D=100ММ 48-12-52-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "ФЕРРОХРОМ ФХ800А ГОСТ 4757-79"

    Кол-во: 2383

    "Позиция 4"

    "ФЕРРОМАРГАНЕЦ ФМН-78 ГОСТ 4755-91"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "НИКЕЛЬ КАТОДНЫЙ Н-1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 6"

    "МЕДЬ РАФИНИРОВАННАЯ МФ-10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "КОКС ЛИТЕЙНЫЙ 40ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "ПРУТОК МЕДНЫЙ D=8ММ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 9"

    "ПРУТОК ЛАТУННЫЙ D=6ММ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "ПРИПОЙ ТВЕРДЫЙ ROLOT 4.0502/4.0212"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "ПРИПОЙ ПОССУ-61-2 D=8ММ ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "ПРИПОЙ ПОССУ-40-2 D=8ММ ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 120

    "Позиция 13"

    "ПРИПОЙ ПОССУ-30 D=8ММ ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "ЛИСТ МЕДНЫЙ М1М 0,8х600х1500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "ЛИСТ МЕДНЫЙ М1 3х600х1500"

    Кол-во: 75

    "Позиция 16"

    "ЖЕСТЬ БЕЛАЯ ГОРЯЧЕГО ЛУЖЕНИЯ ГОСТ 52204-2004"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "БРОНЗА ВТОРИЧНАЯ В ЧУШКАХ"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 18"

    "АЛЮМИНИЙ АЛ2 ГОСТ 2685-75"

    Кол-во: 360

    "Позиция 19"

    "ЛИСТ ЛАТУННЫЙ 10ММ"

    Кол-во: 530

    "Позиция 20"

    "ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ КОКСОВЫЙ ЧУШКОВЫЙ ЛК-1"

    Кол-во: 4644

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