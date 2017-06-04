Шихтовые материалы. Цветная металлопродукция 3кв.2017г.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15- е число (включительно) месяца поставки, оплата производится не позднее 25-ого числа последнего месяца установленного условиями отсрочки платежа. За ТМЦ поставленные с 16-го по последний календарный день месяца поставки, оплата производится не позднее последнего календарного дня последнего месяца установленного условиями отсрочки платежа." Иные условия оплаты не рассматриваются