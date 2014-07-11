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Номер извещения
ГП407470
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Закупка сортового проката на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
Почтовый адрес
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Контактный телефон
+7 495 642-85-19 доб. 580
Факс
+7 495 625-06-71
Адрес электронной почты
s.turdybekov@tonnelsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турдыбеков Саидбек Камалбекович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка арматура, балка, квадрат, круг
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка арматура, балка, квадрат, круг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению Обязательным требованием является предоставление товарного кредита 50 млн. руб.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 930
Кол-во: 135700
Кол-во: 405080
Кол-во: 133900
Кол-во: 2100
Кол-во: 34200
Кол-во: 2100
Кол-во: 6720
Кол-во: 128500
Кол-во: 189500
Кол-во: 139800
Кол-во: 824300
Кол-во: 391480
Кол-во: 917820
Кол-во: 406400
Кол-во: 1661900
Кол-во: 435290
Кол-во: 946800
Кол-во: 195900
Кол-во: 20000
Кол-во: 18000
Кол-во: 40000
Кол-во: 80000
Кол-во: 30000
Кол-во: 100000
Кол-во: 21000
Кол-во: 12000
Кол-во: 15350
Кол-во: 512580
Кол-во: 6000
Кол-во: 565760
Кол-во: 10260
Кол-во: 5000
Кол-во: 11000
Кол-во: 2500
Кол-во: 8000
Кол-во: 3000
Кол-во: 21200
Кол-во: 156200
Кол-во: 11800
Кол-во: 2300
Кол-во: 3000
Кол-во: 47000
Кол-во: 3000
Кол-во: 5000
Кол-во: 10000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1860
Кол-во: 2230
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 2480
Кол-во: 900
Кол-во: 470
Кол-во: 2009
Кол-во: 1500
Закупка полоса, уголок, швеллер
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка полоса, уголок, швеллер
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению Обязательным требованием является предоставление товарного кредита 50 млн. руб.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 170
Кол-во: 150
Кол-во: 8420
Кол-во: 8600
Кол-во: 250
Кол-во: 350
Кол-во: 4000
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 9600
Кол-во: 10000
Кол-во: 3500
Кол-во: 19000
Кол-во: 1050
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 1500
Кол-во: 1800
Кол-во: 14270
Кол-во: 100
Кол-во: 800
Кол-во: 280
Кол-во: 3000
Кол-во: 3850
Кол-во: 8150
Кол-во: 2000
Кол-во: 22000
Кол-во: 1300
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 6000
Кол-во: 22500
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 2600
Кол-во: 500
Кол-во: 400
Кол-во: 180
Кол-во: 23200
Кол-во: 1700
Кол-во: 1260
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 3000
Кол-во: 28160
Кол-во: 200
Кол-во: 7100
Кол-во: 1500
Кол-во: 5000
Кол-во: 3100
Кол-во: 650
Кол-во: 2600
Кол-во: 7070
Кол-во: 6100
Кол-во: 12500
Кол-во: 2300
Кол-во: 27050
Кол-во: 2000
Кол-во: 6000
Кол-во: 11100
Кол-во: 8800
Кол-во: 4500
Кол-во: 1900
Кол-во: 750
Кол-во: 2000
Кол-во: 1450
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 4860
Кол-во: 1000
Кол-во: 20500
Кол-во: 700
Кол-во: 100
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