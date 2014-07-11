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    Главная / Торги / Закупка сортового проката на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Закупка сортового проката на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2014 15:0011.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407470Дата и время окончания срока приема заявок Закупка полоса, уголок, швеллерМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407470

    Уникальный номер закупки

    6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сортового проката на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Юридический адрес

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    Почтовый адрес

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Контактный телефон

    +7 495 642-85-19 доб. 580

    Факс

    +7 495 625-06-71

    Адрес электронной почты

    s.turdybekov@tonnelsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турдыбеков Саидбек Камалбекович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка арматура, балка, квадрат, круг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407470Подведение итогов не позднее Закупка арматура, балка, квадрат, кругМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка арматура, балка, квадрат, круг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению Обязательным требованием является предоставление товарного кредита 50 млн. руб.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура А1 ст3сп/пс D-06"

    Кол-во: 930

    "Позиция 2"

    "Арматура А1 ст3сп/пс D-08"

    Кол-во: 135700

    "Позиция 3"

    "Арматура А1 ст3сп/пс D-10"

    Кол-во: 405080

    "Позиция 4"

    "Арматура А1 ст3сп/пс D-12"

    Кол-во: 133900

    "Позиция 5"

    "Арматура А1 ст3сп/пс D-14"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 6"

    "Арматура А1 ст3сп/пс D-16"

    Кол-во: 34200

    "Позиция 7"

    "Арматура А1 ст3сп/пс D-20"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 8"

    "Арматура 25Г2С D-08"

    Кол-во: 6720

    "Позиция 9"

    "Арматура 25Г2С D-10"

    Кол-во: 128500

    "Позиция 10"

    "Арматура 25Г2С D-12"

    Кол-во: 189500

    "Позиция 11"

    "Арматура 25Г2С D-14"

    Кол-во: 139800

    "Позиция 12"

    "Арматура 25Г2С D-16"

    Кол-во: 824300

    "Позиция 13"

    "Арматура 25Г2С D-18"

    Кол-во: 391480

    "Позиция 14"

    "Арматура 25Г2С D-20"

    Кол-во: 917820

    "Позиция 15"

    "Арматура 25Г2С D-22"

    Кол-во: 406400

    "Позиция 16"

    "Арматура 25Г2С D-25"

    Кол-во: 1661900

    "Позиция 17"

    "Арматура 25Г2С D-28"

    Кол-во: 435290

    "Позиция 18"

    "Арматура 25Г2С D-32"

    Кол-во: 946800

    "Позиция 19"

    "Арматура 25Г2С D-36"

    Кол-во: 195900

    "Позиция 20"

    "Арматура 25Г2С D-40"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 21"

    "Арматура 35ГС D-12"

    Кол-во: 18000

    "Позиция 22"

    "Арматура 35ГС D-18"

    Кол-во: 40000

    "Позиция 23"

    "Арматура 35ГС D-20"

    Кол-во: 80000

    "Позиция 24"

    "Арматура 35ГС D-22"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 25"

    "Арматура 35ГС D-25"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 26"

    "Арматура 35ГС D-28"

    Кол-во: 21000

    "Позиция 27"

    "Арматура 35ГС D-32"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 28"

    "Арматура А500С D-08"

    Кол-во: 15350

    "Позиция 29"

    "Арматура А500С D-10"

    Кол-во: 512580

    "Позиция 30"

    "Арматура А500С D-25"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 31"

    "Арматура В500С D-12"

    Кол-во: 565760

    "Позиция 32"

    "Балка 24 М ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 10260

    "Позиция 33"

    "Балка 10 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 5000

    "Позиция 34"

    "Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 11000

    "Позиция 35"

    "Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 2500

    "Позиция 36"

    "Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 8000

    "Позиция 37"

    "Балка 18 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 38"

    "Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 21200

    "Позиция 39"

    "Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 156200

    "Позиция 40"

    "Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 11800

    "Позиция 41"

    "Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 2300

    "Позиция 42"

    "Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 43"

    "Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 47000

    "Позиция 44"

    "Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 45"

    "Балка 18 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 5000

    "Позиция 46"

    "Балка 20 ст3сп/пс5 дл.=12,0 м с ост."

    Кол-во: 10000

    "Позиция 47"

    "Квадрат 80*80"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 48"

    "Круг г/к 100"

    Кол-во: 1860

    "Позиция 49"

    "Круг г/к 110"

    Кол-во: 2230

    "Позиция 50"

    "Круг г/к 16"

    Кол-во: 500

    "Позиция 51"

    "Круг г/к 20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 52"

    "Круг г/к 36"

    Кол-во: 2480

    "Позиция 53"

    "Круг г/к 40"

    Кол-во: 900

    "Позиция 54"

    "Круг г/к 50"

    Кол-во: 470

    "Позиция 55"

    "Круг г/к 60"

    Кол-во: 2009

    "Позиция 56"

    "Круг г/к 90"

    Кол-во: 1500

    Лот 2

    Закупка полоса, уголок, швеллер

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407470Подведение итогов не позднее Закупка полоса, уголок, швеллерМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка полоса, уголок, швеллер

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению Обязательным требованием является предоставление товарного кредита 50 млн. руб.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоса г/к 120*7"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Полоса г/к 120*8"

    Кол-во: 170

    "Позиция 3"

    "Полоса г/к 150*10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Полоса г/к 100*10"

    Кол-во: 8420

    "Позиция 5"

    "Полоса г/к 100*20"

    Кол-во: 8600

    "Позиция 6"

    "Полоса г/к 100*5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "Полоса г/к 100*8"

    Кол-во: 350

    "Позиция 8"

    "Полоса г/к 120*3"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 9"

    "Полоса г/к 120*6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Полоса г/к 20*5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Полоса г/к 200*10"

    Кол-во: 9600

    "Позиция 12"

    "Полоса г/к 200*20"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 13"

    "Полоса г/к 250*16"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 14"

    "Полоса г/к 250*20"

    Кол-во: 19000

    "Позиция 15"

    "Полоса г/к 260*16"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 16"

    "Полоса г/к 30*3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Полоса г/к 30*4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Полоса г/к 30*5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Полоса г/к 40*10"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 20"

    "Полоса г/к 40*20"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 21"

    "Полоса г/к 40*4"

    Кол-во: 14270

    "Позиция 22"

    "Полоса г/к 40*8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Полоса г/к 50*12"

    Кол-во: 800

    "Позиция 24"

    "Полоса г/к 50*20"

    Кол-во: 280

    "Позиция 25"

    "Полоса г/к 50*3"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 26"

    "Полоса г/к 50*5"

    Кол-во: 3850

    "Позиция 27"

    "Полоса г/к 80*10"

    Кол-во: 8150

    "Позиция 28"

    "Полоса г/к 80*6"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 29"

    "Полоса г/к 80*8"

    Кол-во: 22000

    "Позиция 30"

    "Уголок ст3сп/пс5 125*80*8"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 31"

    "Уголок ст3сп/пс5 63*40*5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Уголок ст3сп/пс5 75*50*6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Уголок 09Г2С 50*50*4"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 34"

    "Уголок ст3сп/пс5 100*100*10"

    Кол-во: 22500

    "Позиция 35"

    "Уголок ст3сп/пс5 100*100*5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Уголок ст3сп/пс5 100*100*7"

    Кол-во: 300

    "Позиция 37"

    "Уголок ст3сп/пс5 100*100*8"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 38"

    "Уголок ст3сп/пс5 160*160*10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 39"

    "Уголок ст3сп/пс5 32*32*3"

    Кол-во: 400

    "Позиция 40"

    "Уголок ст3сп/пс5 32*32*4"

    Кол-во: 180

    "Позиция 41"

    "Уголок ст3сп/пс5 40*40*4"

    Кол-во: 23200

    "Позиция 42"

    "Уголок ст3сп/пс5 40*40*5"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 43"

    "Уголок ст3сп/пс5 45*45*4"

    Кол-во: 1260

    "Позиция 44"

    "Уголок ст3сп/пс5 45*45*5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Уголок ст3сп/пс5 50*50*3"

    Кол-во: 120

    "Позиция 46"

    "Уголок ст3сп/пс5 50*50*4"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 47"

    "Уголок ст3сп/пс5 50*50*5"

    Кол-во: 28160

    "Позиция 48"

    "Уголок ст3сп/пс5 56*56*5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 49"

    "Уголок ст3сп/пс5 63*63*5"

    Кол-во: 7100

    "Позиция 50"

    "Уголок ст3сп/пс5 63*63*6"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 51"

    "Уголок ст3сп/пс5 75*75*5"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 52"

    "Уголок ст3сп/пс5 75*75*6"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 53"

    "Уголок ст3сп/пс5 75*75*8"

    Кол-во: 650

    "Позиция 54"

    "Швеллер гнутый 180*70*6"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 55"

    "Швеллер ст3пс/пс5 10"

    Кол-во: 7070

    "Позиция 56"

    "Швеллер ст3пс/пс5 12"

    Кол-во: 6100

    "Позиция 57"

    "Швеллер ст3пс/пс5 16"

    Кол-во: 12500

    "Позиция 58"

    "Швеллер ст3пс/пс5 18"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 59"

    "Швеллер ст3пс/пс5 20"

    Кол-во: 27050

    "Позиция 60"

    "Швеллер ст3пс/пс5 24"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 61"

    "Швеллер ст3пс/пс5 8"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 62"

    "Швеллер ст3пс/пс5 10П"

    Кол-во: 11100

    "Позиция 63"

    "Швеллер ст3пс/пс5 12П"

    Кол-во: 8800

    "Позиция 64"

    "Швеллер ст3пс/пс5 14П"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 65"

    "Швеллер ст3пс/пс5 16П"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 66"

    "Швеллер ст3пс/пс5 18П"

    Кол-во: 750

    "Позиция 67"

    "Швеллер ст3пс/пс5 20П"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 68"

    "Швеллер ст3пс/пс5 24П"

    Кол-во: 1450

    "Позиция 69"

    "Швеллер ст3пс/пс5 30П"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 70"

    "Швеллер ст3пс/пс5 5П"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 71"

    "Швеллер ст3пс/пс5 6.5П"

    Кол-во: 4860

    "Позиция 72"

    "Швеллер ст3пс/пс5 10У"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 73"

    "Швеллер ст3пс/пс5 12У"

    Кол-во: 20500

    "Позиция 74"

    "Швеллер ст3пс/пс5 18У"

    Кол-во: 700

    "Позиция 75"

    "Швеллер ст3пс/пс5 20У"

    Кол-во: 100

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