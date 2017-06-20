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Номер извещения
ГП705898
Уникальный номер закупки
193-621/17
Наименование закупки
Замена кабины управления мостового крана открытого типа на кабину закрытого типа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-55
Факс
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Адрес электронной почты
adushkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адушкин Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Замена кабины управления мостового крана открытого типа на кабину закрытого типа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 10:00 GMT +320.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705898Дата и время окончания срока приема заявок Замена кабины управления мостового крана открытого типа на кабину закрытого типаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705898Дата и время вскрытия заявок Замена кабины управления мостового крана открытого типа на кабину закрытого типаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена кабины управления мостового крана открытого типа на кабину закрытого типа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.22.99.000
Документация лота
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