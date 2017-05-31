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Номер извещения
ГП705895
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка светотехнической продукции для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-99
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
elena.ivanova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка светотехнической продукции для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 11:00 GMT +331.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705895Дата и время окончания срока приема заявок Закупка светотехнической продукции для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 11:0031.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705895Дата и время вскрытия заявок Закупка светотехнической продукции для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 10:0031.07.2017 10:0031.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705895Подведение итогов не позднее Закупка светотехнической продукции для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка светотехнической продукции для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Почтовый адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Адрес поставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1 С пометкой «Груз для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
27.40
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 500
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