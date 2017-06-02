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Номер извещения
31705135510
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на закупку блока питания передатчика ЦЗССС в ЦКС «Медвежьи Озера»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1611
Факс
Адрес электронной почты
vyakovlev@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6
Ключевые слова:
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Закупка блока питания передатчика ЦЗССС в ЦКС «Медвежьи Озера»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 11:00 GMT +302.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705135510Дата и время окончания срока приема заявок Закупка блока питания передатчика ЦЗССС в ЦКС «Медвежьи Озера»115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 11:0002.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705135510Дата и время вскрытия заявок Закупка блока питания передатчика ЦЗССС в ЦКС «Медвежьи Озера»115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка блока питания передатчика ЦЗССС в ЦКС «Медвежьи Озера»
Начальная цена
625 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
26.30.30.000
26.30
Документация лота
Кол-во: 1
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