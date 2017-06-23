Лот 1

Лот № 7 - Шаровый вентиль (кран) Ду 700 Ру 64, GTZK/H-5A-W3-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Количество: 1 штука. Год выпуска - 1997. Место нахождения Имущества: Томская область, Каргасокский район, центральный склад ТМЦ на Мыльджинском ГКМ. Ранее не монтировался и не эксплуатировался. Обременения отсутствуют