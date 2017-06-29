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Номер извещения
ГП705914
Уникальный номер закупки
89
Наименование закупки
Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов 5Б16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
906-80-80372
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
allayarova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Низаева Алия Аликовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лом и отходы черных металлов 5Б16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 11:00 GMT +329.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705914Дата и время окончания срока приема заявок Лом и отходы черных металлов 5Б16Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705914Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом и отходы черных металлов 5Б16Екатеринбург
Дата и время проведения
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705914Дата и время проведения Лом и отходы черных металлов 5Б16Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705914Подведение итогов не позднее Лом и отходы черных металлов 5Б16Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом и отходы черных металлов 5Б16
Начальная цена
10 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер.Хибиногорский, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
38.32.29.490
38.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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