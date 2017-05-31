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    Главная / Торги / Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123

    Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705906Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123 Буровая установка на базе шасси Урал 4320, дата выпуска - 1989 г. Тип ТС - специализированный прочие. Категория ТС – С. Пробег 99 733 км. Модель, № двигателя – 740.10-487284. Шасси (рама)№0130449. Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует. Цвет кузова – хаки. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя – 154,4/210 кВТ/л.с. Рабочий объем двигателя – 10850 см3. Тип КПП – МКПП. Эксплуатационный износ (Иэ) – 80,0 %: 70-90 (среднее значение 80%) – АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705906

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Форма заявки на участие

    Фото

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    Turcevich-AV@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Ключевые слова:

    транспорт, шасси, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123 Буровая установка на базе шасси Урал 4320, дата выпуска - 1989 г. Тип ТС - специализированный прочие. Категория ТС – С. Пробег 99 733 км. Модель, № двигателя – 740.10-487284. Шасси (рама)№0130449. Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует. Цвет кузова – хаки. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя – 154,4/210 кВТ/л.с. Рабочий объем двигателя – 10850 см3. Тип КПП – МКПП. Эксплуатационный износ (Иэ) – 80,0 %: 70-90 (среднее значение 80%) – АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 16:00 GMT +331.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705906Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123 Буровая установка на базе шасси Урал 4320, дата выпуска - 1989 г. Тип ТС - специализированный прочие. Категория ТС – С. Пробег 99 733 км. Модель, № двигателя – 740.10-487284. Шасси (рама)№0130449. Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует. Цвет кузова – хаки. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя – 154,4/210 кВТ/л.с. Рабочий объем двигателя – 10850 см3. Тип КПП – МКПП. Эксплуатационный износ (Иэ) – 80,0 %: 70-90 (среднее значение 80%) – АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. Краснодар

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.2017 16:0031.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705906Дата окончания срока рассмотрения заявок Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123 Буровая установка на базе шасси Урал 4320, дата выпуска - 1989 г. Тип ТС - специализированный прочие. Категория ТС – С. Пробег 99 733 км. Модель, № двигателя – 740.10-487284. Шасси (рама)№0130449. Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует. Цвет кузова – хаки. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя – 154,4/210 кВТ/л.с. Рабочий объем двигателя – 10850 см3. Тип КПП – МКПП. Эксплуатационный износ (Иэ) – 80,0 %: 70-90 (среднее значение 80%) – АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. Краснодар

    Дата и время проведения

    01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705906Дата и время проведения Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123 Буровая установка на базе шасси Урал 4320, дата выпуска - 1989 г. Тип ТС - специализированный прочие. Категория ТС – С. Пробег 99 733 км. Модель, № двигателя – 740.10-487284. Шасси (рама)№0130449. Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует. Цвет кузова – хаки. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя – 154,4/210 кВТ/л.с. Рабочий объем двигателя – 10850 см3. Тип КПП – МКПП. Эксплуатационный износ (Иэ) – 80,0 %: 70-90 (среднее значение 80%) – АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2017 16:0001.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705906Подведение итогов не позднее Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123 Буровая установка на базе шасси Урал 4320, дата выпуска - 1989 г. Тип ТС - специализированный прочие. Категория ТС – С. Пробег 99 733 км. Модель, № двигателя – 740.10-487284. Шасси (рама)№0130449. Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует. Цвет кузова – хаки. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя – 154,4/210 кВТ/л.с. Рабочий объем двигателя – 10850 см3. Тип КПП – МКПП. Эксплуатационный износ (Иэ) – 80,0 %: 70-90 (среднее значение 80%) – АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201701.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705906Подведение итогов не позднее Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123 Буровая установка на базе шасси Урал 4320, дата выпуска - 1989 г. Тип ТС - специализированный прочие. Категория ТС – С. Пробег 99 733 км. Модель, № двигателя – 740.10-487284. Шасси (рама)№0130449. Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует. Цвет кузова – хаки. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя – 154,4/210 кВТ/л.с. Рабочий объем двигателя – 10850 см3. Тип КПП – МКПП. Эксплуатационный износ (Иэ) – 80,0 %: 70-90 (среднее значение 80%) – АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123 Буровая установка на базе шасси Урал 4320, дата выпуска - 1989 г. Тип ТС - специализированный прочие. Категория ТС – С. Пробег 99 733 км. Модель, № двигателя – 740.10-487284. Шасси (рама)№0130449. Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует. Цвет кузова – хаки. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя – 154,4/210 кВТ/л.с. Рабочий объем двигателя – 10850 см3. Тип КПП – МКПП. Эксплуатационный износ (Иэ) – 80,0 %: 70-90 (среднее значение 80%) – АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта.

    Начальная цена

    1 145 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    29.56

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство марки УРАЛ4320, идентификационный номер (VIN) XTP 43200001K0130449, регистрационный знак Е157МК 123"

    Кол-во: 1

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