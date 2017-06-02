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    Главная / Торги / Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения

    Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705886Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспеченияСеверо-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705886

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Лицензионный договор

    Инструкция

    Приложение 1

    Приложение 2

    Приложение 4

    Приложение 5

    Приложение 2 к Инструкции

    Приложение 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    GRyabtseva@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябцева Галина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Северо-Восточный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705886Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспеченияСеверо-Восточный

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705886Дата и время вскрытия заявок Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспеченияСеверо-Восточный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705886Подведение итогов не позднее Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспеченияСеверо-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения

    Начальная цена

    18 585 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническими Требованиями

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническими ТребованиямиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внедрение ключевых модулей АСОДУ (Базовый модуль, «Нефтеконтроль», «Газоконтроль», «Материальные балансы») и приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения"

    Кол-во: 0

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