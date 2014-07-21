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    Главная / Торги / Открытая конкурентная процедура (закупка) №185-ЗД/070714-ОЗР на право заключения Рамочного соглашения на выполнение внутренних строительных, специальных строительных и монтажных работ для зданий и сооружений объекта. 10 лотов.

    Открытая конкурентная процедура (закупка) №185-ЗД/070714-ОЗР на право заключения Рамочного соглашения на выполнение внутренних строительных, специальных строительных и монтажных работ для зданий и сооружений объекта. 10 лотов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Архитектурные решения, отделка и интерьерыКраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407466

    Уникальный номер закупки

    185-ЗД/070714-ОЗР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытая конкурентная процедура (закупка) №185-ЗД/070714-ОЗР на право заключения Рамочного соглашения на выполнение внутренних строительных, специальных строительных и монтажных работ для зданий и сооружений объекта. 10 лотов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    185-ЗД/070714-ОЗР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Архитектурные решения, отделка и интерьеры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Архитектурные решения, отделка и интерьерыКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Архитектурные решения, отделка и интерьерыКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Архитектурные решения, отделка и интерьерыКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Архитектурные решения, отделка и интерьерыКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Архитектурные решения, отделка и интерьеры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управленияКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управленияКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управленияКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управленияКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Устройство внутренних инженерных систем электроснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем электроснабженияКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем электроснабженияКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем электроснабженияКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем электроснабженияКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство внутренних инженерных систем электроснабжения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Устройство внутренних инженерных систем освещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем освещенияКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем освещенияКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем освещенияКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем освещенияКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство внутренних инженерных систем освещения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикацииКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикацииКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикацииКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикацииКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Устройство внутренних инженерных систем пожаротушения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем пожаротушенияКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем пожаротушенияКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем пожаротушенияКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем пожаротушенияКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство внутренних инженерных систем пожаротушения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся ва Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся ва Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся ва Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Устройство инженерных систем охраны и контроля доступа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство инженерных систем охраны и контроля доступаКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство инженерных систем охраны и контроля доступаКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство инженерных систем охраны и контроля доступаКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство инженерных систем охраны и контроля доступаКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство инженерных систем охраны и контроля доступа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооруженийКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооруженийКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооруженийКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201425.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооруженийКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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