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Номер извещения
ГП407466
Уникальный номер закупки
185-ЗД/070714-ОЗР
Наименование закупки
Открытая конкурентная процедура (закупка) №185-ЗД/070714-ОЗР на право заключения Рамочного соглашения на выполнение внутренних строительных, специальных строительных и монтажных работ для зданий и сооружений объекта. 10 лотов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Архитектурные решения, отделка и интерьеры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Архитектурные решения, отделка и интерьерыКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Архитектурные решения, отделка и интерьерыКраснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Архитектурные решения, отделка и интерьерыКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Архитектурные решения, отделка и интерьеры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управленияКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управленияКраснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управленияКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство основных и вспомогательных технологических производственных систем, в т.ч. систем контроля и управления
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство внутренних инженерных систем электроснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем электроснабженияКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем электроснабженияКраснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем электроснабженияКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство внутренних инженерных систем электроснабжения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации Краснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство внутренних инженерных систем водопровода и канализации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования Краснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство внутренних инженерных систем освещения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем освещенияКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем освещенияКраснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем освещенияКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство внутренних инженерных систем освещения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикацииКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикацииКраснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикацииКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство инженерных систем связи, сигнализации, радиовещания, часофикации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство внутренних инженерных систем пожаротушения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутренних инженерных систем пожаротушенияКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство внутренних инженерных систем пожаротушенияКраснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство внутренних инженерных систем пожаротушенияКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство внутренних инженерных систем пожаротушения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся ва Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся ва Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство инженерных систем охраны и контроля доступа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство инженерных систем охраны и контроля доступаКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство инженерных систем охраны и контроля доступаКраснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство инженерных систем охраны и контроля доступаКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство инженерных систем охраны и контроля доступа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 12:00 GMT +321.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407466Дата и время окончания срока приема заявок Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооруженийКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407466Дата и время вскрытия заявок Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооруженийКраснодар
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 12:0025.08.2014 12:0025.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407466Подведение итогов не позднее Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооруженийКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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