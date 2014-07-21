Открытая конкурентная процедура (закупка) №185-ЗД/070714-ОЗР на право заключения Рамочного соглашения на выполнение внутренних строительных, специальных строительных и монтажных работ для зданий и сооружений объекта. 10 лотов.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП407466 Уникальный номер закупки 185-ЗД/070714-ОЗР Номер закупки Наименование закупки Открытая конкурентная процедура (закупка) №185-ЗД/070714-ОЗР на право заключения Рамочного соглашения на выполнение внутренних строительных, специальных строительных и монтажных работ для зданий и сооружений объекта. 10 лотов. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 185-ЗД/070714-ОЗР

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)

Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО) Юридический адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Почтовый адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Контактный телефон +7 861 234-50-31 Факс +7 861 234-05-25 Адрес электронной почты gorobets-TS@scpe.ru Ф.И.О. контактного лица Цоллан Анатолий Анатольевич Место рассмотрения предложений Краснодар Закупки и тендеры Краснодарский Край Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru