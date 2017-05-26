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Номер извещения
ГП705885
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05 доб. 3221
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
mmolchanov@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "Дальвосттрейд" Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Отгрузочные реквизиты: Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406 АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Станция Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 АО «Красноярсккрайуголь» Филиал «Переясловский разрез» РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» по адресу 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 АО «Красноярсккрайуголь» Филиал «Абанский разрез» Красноярский край, Абанский район, п. Абан, склад ГСМ ОАО «Красноярсккрайуголь» филиал «Абанский разрез»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180
Кол-во: 240
Кол-во: 300
Кол-во: 380
Кол-во: 463
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