Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа третьего месяца, следующего за месяцем поставки. За ТМЦ поставленные с 16-го по 30-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа четвертого месяца, следующего за месяцем поставки."