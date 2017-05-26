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    Главная / Торги / Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.

    Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 23:0026.05.2017 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705885Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705885

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3221

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    mmolchanov@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 23:0031.05.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705885Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо (летнее) июнь 2017г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Отгрузочные реквизиты: Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406 АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Станция Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 АО «Красноярсккрайуголь» Филиал «Переясловский разрез» РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» по адресу 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 АО «Красноярсккрайуголь» Филиал «Абанский разрез» Красноярский край, Абанский район, п. Абан, склад ГСМ ОАО «Красноярсккрайуголь» филиал «Абанский разрез»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа третьего месяца, следующего за месяцем поставки. За ТМЦ поставленные с 16-го по 30-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа четвертого месяца, следующего за месяцем поставки."
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 180

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 240

    "Позиция 3"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 380

    "Позиция 5"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 463

    "Позиция 6"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 120

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