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Номер извещения
ГП705880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по комбинированной схеме в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества - шаровые вентили (краны) подземного исполнения производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Лот № 2 - Шаровый вентиль (кран) Ду 500 Ру 64, GTZH-7A-W2-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Собственник: ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
Menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
г.Томск
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Лот № 2 - Шаровый вентиль (кран) Ду 500 Ру 64, GTZH-7A-W2-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Количество: 1 штука. Год выпуска - 2000. Место нахождения Имущества: Томская область, Каргасокский район, центральный склад ТМЦ на Мыльджинском ГКМ. Ранее не монтировался и не эксплуатировался. Обременения отсутствуют
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 18:00 GMT +323.06.2017 18:0023.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705880Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 - Шаровый вентиль (кран) Ду 500 Ру 64, GTZH-7A-W2-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Количество: 1 штука. Год выпуска - 2000. Место нахождения Имущества: Томская область, Каргасокский район, центральный склад ТМЦ на Мыльджинском ГКМ. Ранее не монтировался и не эксплуатировался. Обременения отсутствуют г.Томск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2017 11:0026.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705880Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 - Шаровый вентиль (кран) Ду 500 Ру 64, GTZH-7A-W2-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Количество: 1 штука. Год выпуска - 2000. Место нахождения Имущества: Томская область, Каргасокский район, центральный склад ТМЦ на Мыльджинском ГКМ. Ранее не монтировался и не эксплуатировался. Обременения отсутствуют г.Томск
Дата и время проведения
27.06.2017 11:0027.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705880Дата и время проведения Лот № 2 - Шаровый вентиль (кран) Ду 500 Ру 64, GTZH-7A-W2-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Количество: 1 штука. Год выпуска - 2000. Место нахождения Имущества: Томская область, Каргасокский район, центральный склад ТМЦ на Мыльджинском ГКМ. Ранее не монтировался и не эксплуатировался. Обременения отсутствуют г.Томск
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705880Подведение итогов не позднее Лот № 2 - Шаровый вентиль (кран) Ду 500 Ру 64, GTZH-7A-W2-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Количество: 1 штука. Год выпуска - 2000. Место нахождения Имущества: Томская область, Каргасокский район, центральный склад ТМЦ на Мыльджинском ГКМ. Ранее не монтировался и не эксплуатировался. Обременения отсутствуют г.Томск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705880Подведение итогов не позднее Лот № 2 - Шаровый вентиль (кран) Ду 500 Ру 64, GTZH-7A-W2-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Количество: 1 штука. Год выпуска - 2000. Место нахождения Имущества: Томская область, Каргасокский район, центральный склад ТМЦ на Мыльджинском ГКМ. Ранее не монтировался и не эксплуатировался. Обременения отсутствуют г.Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 - Шаровый вентиль (кран) Ду 500 Ру 64, GTZH-7A-W2-HB-E22, среда некоррозионная, под приварку, с пневмогидроприводом Biffi (Италия), подземный, длина штока 2,2 м. Количество: 1 штука. Год выпуска - 2000. Место нахождения Имущества: Томская область, Каргасокский район, центральный склад ТМЦ на Мыльджинском ГКМ. Ранее не монтировался и не эксплуатировался. Обременения отсутствуют
Начальная цена
714 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
70 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
09.10.11.110
06.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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