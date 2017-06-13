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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705887
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Право на заключение контракта купли-продажи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 24Е
Почтовый адрес
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10
Контактный телефон
+7 495 937-44-77
Факс
+7 495 937-44-77
Адрес электронной почты
ABykov@kpmg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Быков Андрей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право на заключение контракта купли-продажи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 15:00 GMT +313.06.2017 15:0013.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705887Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение контракта купли-продажиМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.2017 16:0013.06.2017 16:0013.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705887Дата окончания срока рассмотрения заявок Право на заключение контракта купли-продажиМосква
Дата и время проведения
14.06.2017 12:0014.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705887Дата и время проведения Право на заключение контракта купли-продажиМосква
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 12:0015.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705887Подведение итогов не позднее Право на заключение контракта купли-продажиМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение контракта купли-продажи
Начальная цена
2 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
70шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пресненская набержная 10, Блок С, самовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "КПМГ"
Все закупки и тендеры АО "КПМГ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 24Е
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
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