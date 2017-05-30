Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"

Условия договора

Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Кисловой Анна, тел.: +7 (495) 181 99 99, доб.246, e-mail: kislova@mrts.ru, Константинова Анна +7 (495) 181 99 99, доб.186, e-mail: konstantinova_a@mrts.ru

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При стоимости договора более 1 000 000,00 руб. с НДС, контрагент, не являющийся производителем продукции обязан открыть обособленный счет для расчетов по договору в ПАО "Сбербанк". Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа. Также рассматриваются варианты по авансированию. В случае необходимости получения авансирования и стоимости договора более 1 000 000,00 руб. с НДС необходимо предоставление банковской гарантии на всю сумму выданного аванса. Банковская гарантия должна быть предоставлена только у банков, определенных Заказчиком. Перечень банков приложен в Извещении. Преимуществом будет являться оплата в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 30% аванс, 70% в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад ЗаказчикаРассчитать логистику >