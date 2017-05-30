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Номер извещения
ГП705879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
Почтовый адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
Контактный телефон
+7 921 008-92-18 доб. 128
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
gafur.mamedov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мамедов Гафур Ингилаб-оглы
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Кисловой Анна, тел.: +7 (495) 181 99 99, доб.246, e-mail: kislova@mrts.ru, Константинова Анна +7 (495) 181 99 99, доб.186, e-mail: konstantinova_a@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При стоимости договора более 1 000 000,00 руб. с НДС, контрагент, не являющийся производителем продукции обязан открыть обособленный счет для расчетов по договору в ПАО "Сбербанк". Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа. Также рассматриваются варианты по авансированию. В случае необходимости получения авансирования и стоимости договора более 1 000 000,00 руб. с НДС необходимо предоставление банковской гарантии на всю сумму выданного аванса. Банковская гарантия должна быть предоставлена только у банков, определенных Заказчиком. Перечень банков приложен в Извещении. Преимуществом будет являться оплата в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 30% аванс, 70% в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС-Строймонтаж
Все закупки и тендеры МРТС-Строймонтаж
Адрес местонахождения
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
24.34.13.120
Документация лота
Кол-во: 4020
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