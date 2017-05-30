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    Главная / Торги / Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705879Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 10:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая документация

    Изменения в извещении

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью МРТС-Строймонтаж
    Все закупки и тендеры МРТС-Строймонтаж

    Юридический адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12

    Почтовый адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12

    Контактный телефон

    +7 921 008-92-18 доб. 128

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    gafur.mamedov@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамедов Гафур Ингилаб-оглы

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 15:0005.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705879Подведение итогов не позднее Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сварочной проволоки SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг. для ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Кисловой Анна, тел.: +7 (495) 181 99 99, доб.246, e-mail: kislova@mrts.ru, Константинова Анна +7 (495) 181 99 99, доб.186, e-mail: konstantinova_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При стоимости договора более 1 000 000,00 руб. с НДС, контрагент, не являющийся производителем продукции обязан открыть обособленный счет для расчетов по договору в ПАО "Сбербанк". Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа. Также рассматриваются варианты по авансированию. В случае необходимости получения авансирования и стоимости договора более 1 000 000,00 руб. с НДС необходимо предоставление банковской гарантии на всю сумму выданного аванса. Банковская гарантия должна быть предоставлена только у банков, определенных Заказчиком. Перечень банков приложен в Извещении. Преимуществом будет являться оплата в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 30% аванс, 70% в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счёт по адресу: 163050, Архангельская обл., Архангельск г, Дрейера ул., дом № 66
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС-Строймонтаж
    Все закупки и тендеры МРТС-Строймонтаж

    Адрес местонахождения

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12

    Классификатор ОКПД2

    24.34.13.120

    Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовая документация

    24.05.2017

    Проект договора

    24.05.2017

    Перечень банков по обеспечению возврата аванса в случае авансирования поставщика

    18.03.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сварочная проволока SupraMig (G 46 4 M 3Si1) 1.2 мм., на катушке 15 кг."

    Кол-во: 4020

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