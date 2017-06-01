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Номер извещения
ГП705878
Уникальный номер закупки
88
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку легированного лома и отходов черных металлов в адрес ООО «УМЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Габаритный легированный лом ст.5ХНМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 10:00 GMT +301.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705878Дата и время окончания срока приема заявок Габаритный легированный лом ст.5ХНМ Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 10:0001.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705878Дата и время вскрытия заявок Габаритный легированный лом ст.5ХНМ Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Габаритный легированный лом ст.5ХНМ
Начальная цена
16 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
200т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Поставщиком на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
38.32.22.112
38.11.58.000
37.10.10.000
38
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
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