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    Главная / Торги / Автошины 3кв.2017г.

    Автошины 3кв.2017г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 23:0001.06.2017 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705882Дата и время окончания срока приема заявок Автошины 3кв.2017г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины 3кв.2017г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины 3кв.2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.06.201720.06.2017 23:0020.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705882Подведение итогов не позднее Автошины 3кв.2017г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины 3кв.2017г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4 Контейнерами: ст.Благовещенск, Забайкальской ж/д, Кол станции - 954704 Вагонами: ст.Холодный Ключ, Забайкальской ж/д, Код станции - 956709 АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 ОАО «Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103. Вагонами: Станция Кильчуг , Красноярской Ж.Д. Код станции: 889007 ООО "РАЗРЕЗ "САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103 Вагонами: Станция Саянская Абаканское отделение Красноярской ж.д. Код станции: 889100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа третьего месяца, следующего за месяцем поставки. За ТМЦ поставленные с 16-го по 30-е число месяца поставки, оплата производится не позднее 30-го числа четвертого месяца, следующего за месяцем поставки."
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОШИНА 425х85 R21 0-184 TYREX GRG POWER ОМСКШИНА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "АВТОШИНА 26,5 R25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "АВТОШИНА 185х75 R16 КАМА ЕВРО 519 ЗИМА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "АВТОШИНА 8,25 R20 АЛТАЙШИНА (133/131К PR 14 99PSI)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "АВТОШИНА 425х85 R21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "АВТОШИНА 275х70 R22.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "АВТОШИНА 24.00 R35 БЕЛ-202"

    Кол-во: 13

    "Позиция 8"

    "АВТОШИНА 16.00 R20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "АВТОКАМЕРА R16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "АВТОКАМЕРА 320х508 (12.00-20)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "АВТОКАМЕРА 260х508 (9.00-20)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "АВТОШИНА 9.00-20 (260-508) 0-40 БМ 12 СЛ. ОМСКШИНА"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "АВТОШИНА 35/65 R33 MICHELIN XTXL E4/L4 TL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "АВТОШИНА 29,5R25 TRIANGLE TB516 L3 TL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "АВТОШИНА 240х508Р О-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "АВТОШИНА 24.00.35 БЕЛ-150"

    Кол-во: 22

    "Позиция 17"

    "АВТОШИНА 1200х500х508"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "АВТОШИНА 12.00 R18 КИ115А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "АВТОКАМЕРА УК175/85 16 ГАЗЕЛЬ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "АВТОКАМЕРА R16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "АВТОКАМЕРА R15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "АВТОШИНА BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V1 275х70 R16 114R TUBELESS RADIAL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "АВТОШИНА 9.00-20 (260-508) 0-40 БМ 12 СЛ. ОМСКШИНА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "АВТОШИНА 365х80 R20 R164 BRIDGESTONE"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "АВТОШИНА 320х508 ИД-304 У-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "АВТОШИНА 315/80 R22,5 156/150К ТУ2521-002-98358561-21010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "АВТОШИНА 300х508 КАМАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "АВТОШИНА 265х65 R17 BRIDGESTONE DM-V1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "АВТОШИНА 225/75 R16 K153"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "АВТОШИНА 205х70х15(КАМА, ЗИМА)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "АВТОШИНА 17.5-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "АВТОШИНА 260х508Р О-40 БМ-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "АВТОШИНА 225х75 R16 ЗИМА (ШИПЫ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "АВТОШИНА 225/75 R16 КАМА 219"

    Кол-во: 6

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