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Номер извещения
ГП705882
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автошины 3кв.2017г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 10:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
dsuhinin@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автошины 3кв.2017г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины 3кв.2017г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "Дальвосттрейд" Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4 Контейнерами: ст.Благовещенск, Забайкальской ж/д, Кол станции - 954704 Вагонами: ст.Холодный Ключ, Забайкальской ж/д, Код станции - 956709 АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 ОАО «Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103. Вагонами: Станция Кильчуг , Красноярской Ж.Д. Код станции: 889007 ООО "РАЗРЕЗ "САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103 Вагонами: Станция Саянская Абаканское отделение Красноярской ж.д. Код станции: 889100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 22
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 4
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