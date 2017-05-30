АО "РУСАЛ Ачинск" реализует Бульдозера ДЭТ в количестве 2 ед. 2004 и 2005 года выпуска. Продажа проходит на конкурсной основе. По всем вопросам обращаться по тел. 8(39151) 3-45-94 или по электронному адресу Yuliya.Mitina@rusal.com