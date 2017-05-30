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    Главная / Торги / Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.

    Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 13:0030.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705883Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-11-70

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    N.Kosov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косов Николай Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 13:00 GMT +330.05.2017 13:0030.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705883Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 13:0030.05.2017 13:0030.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705883Дата и время вскрытия заявок Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705883Подведение итогов не позднее Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705883Подведение итогов не позднее Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска. Работы выполняются без вывоза оборудования с территории Заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, Площадь 1-й пятилетки, ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все авансовые платежи при условии выставленной гарантии системообразующих банков РФ. Окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.21.110

    Бульдозеры на гусеничных тракторах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    29.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модернизация электрической части токарно-карусельного станка цеха № 15, инв. № 05-0410151, модель 1525. г. Краснодар. 1967 г. выпуска."

    Кол-во: 0

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